19歲網紅抓眼鏡蛇直播 慘遭「毒液直噴眼球」

2018年06月28日 10:21 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

網路發達的時代，直播也越來越盛行，不少網紅為了流量花招百出，大陸廣東珠海一名19歲網紅甚至抓來了眼鏡蛇進行直播，沒想到期間卻遭到眼鏡蛇突襲，毒液直噴眼晴，嚇壞線上10幾萬粉絲。

綜合陸媒報導，網紅小李是專職講解蛇類的主播，18日下午5時許，他先是用支架豎起手機，接著左手戴著防蛇手套、右手拿著蛇鉗夾住眼鏡蛇7寸位置進行直播。未料，開播約20分鐘左右，被鉗住的眼鏡蛇突然拱起前段身體，兩側的皮褶也呈扁平狀鼓起，發出「呼呼」的喘氣聲。小李先是一驚，接著右眼球一麻，才發現原來是眼鏡蛇直接朝他的右眼噴射一股毒液。

眼鏡蛇示意圖。（本報資料照片／沈揮勝攝）

李男驚叫後立刻將眼鏡蛇裝回袋子裡，隨即拿起礦泉水嘩啦嘩啦倒進右眼沖洗，不過沖洗了6分鐘後仍刺痛難耐，深怕自己會失明的他立刻中斷直播，並致電友人協助就醫。吳男接到電話後火速趕往現場，並攔了一輛計程車將小李送醫，無奈適逢下班車流量尖峰時段，兩人被堵在路上，然而李男已經全身盜汗，臉色慘白、眼睛紅腫，不一會兒就嘔吐起來，最後還呈半昏迷狀態，只喃喃地說著兩個字「交警、交警…」。

吳男立即反應過來，立刻打電話報警，交警獲報後，行控人員調閱監視器畫面後邊和吳男聯繫，並要計程車駕駛打開雙黃燈，一邊開啟沿途綠燈放行，才火速在8分鐘內趕抵醫院，救回一命。