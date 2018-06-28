中俄友好都是騙人的？女赴俄看世足 遭餐廳員工歧視翻白眼

2018年06月28日 10:33 陳慶餘

女赴俄看世足，遭餐廳員工歧視翻白眼（取自YOUTUBE，如遭移除請見諒）

本屆世足賽在俄羅斯開踢，吸引不少來自世界個地的球迷粉絲到場朝聖，不過也因為如此，歧視事件也層出不窮。一位來自中國大陸的女網友近日就透過微博爆料指出，她先前和友人到俄羅斯聖彼得堡火車站附近的一間餐廳消費，但沒想到店內的員工卻完全把他們當空氣，甚至還在他們嘗試點餐時對她們一行人翻白眼，影片曝光後掀起網友熱議。

女網友在微博貼出影片指出，她和友人在聖彼得堡火車站等車期間，到了一間餐廳消費，嘗試點餐了十幾次，但店員對她們卻不理不睬，讓她不滿的表示：「就算忙我們可以等，應該讓我們點餐吧？臉那麼臭，擺明了不歡迎。」

女網友更進一步指出，除了她們之外的遊客都能夠正常點餐，「旁邊的人在正常用餐，白人來了還會主動遞上菜單，但中國人都被晾一邊，主動詢問還遭冷眼。說一句Excuse me（不好意思），經理直接翻我個白眼。」

相關貼文曝光後掀起不少網友熱議，紛紛留言表示：「是誰說的俄羅斯對中國人是最友好的？ 今天終於顛覆了印象」、「這態度真的很噁心」，甚至還有不少待過俄羅斯的網友分享自身經歷，指出自己也在俄羅斯遭受歧視，「不光聖彼得堡，莫斯科也一樣！俄羅斯人對中國人一直都歧視，很有敵意！在莫斯科七年了！」、「人毛子本來就是種族歧視非常嚴重的國家…所謂中俄友好不過是我們自己往臉上貼金。」