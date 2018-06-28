賣粥老翁手寫信「籌錢救孫女」台南網友號召用新台幣下架

賣粥老翁手寫信「籌錢救孫女」台南網友號召用新台幣下架（圖／翻攝自網友臉書）

友善列印
／綜合報導

「多一個捧場多一份希望、願每個孩子健康平安長大…」有台南網友在臉書上透露，因為臨時想點外送，「沒想到老闆說兩個就送…全年無休從早到晚而且兩個就送，看來真的很缺錢。」正當她認真研究菜單時卻發現一封手寫信，才知道眼前的這位六旬老翁為了幫等待心臟移植的4歲孫女籌醫藥費，就算只有2碗粥也願意親自外送，讓她心疼不已，於是PO網分享，消息一出引起網友熱議，打算號召更多人用新台幣捧場。

老翁在手寫信上面先是恭敬的向客人問好，接著介紹店中濃湯熬煮過程，接著話鋒一轉，「有件事需要大家的幫忙，我孫女（4歲）從去年到台北台大兒童醫院等待心臟移植手術，這段期間已經耗費很多的金錢，所以目前急需用錢，所以想拜託您，如果有需要叫外送的話，可否給我們有這個機會，多多的捧場。」

老翁透露，為了寶貝孫女能早日康復，女兒北上貼身照顧，女婿則為了工作留在台南，周末就會北上陪伴妻女，但他擔心女兒會因煩惱孫女病況抑鬱不已，所以他約莫一、兩個月就會北上探望，因為實在很辛苦，什麼都需要用錢，所以他總希望「能多少擠出一點錢幫忙女兒一家」。

如今消息一出，感動不少台南網友，紛紛號召更多當地人能多多捧場，也有吃過的民眾表示「這家我買過不錯吃」、「很好吃～但是沒有內用座位，只能外帶！」、「份量真的很多，真材實料～」

【店家資訊】

稻香粥品

電話：0954037055、0917231681

地址：台南市東區崇德路410號

被前夫羞辱靠吃紓壓 暴肥失婚...

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