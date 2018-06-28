世足花絮》他把4年積蓄全押德國贏 悲慘勸世文曝光...網狂酸

2018年06月28日 14:15 杜炤佑 ／綜合報 ／綜合報

小賭怡情，大賭可能就會後悔莫及！昨（27日）就有網友在網上分享一段「勸世文」，表示他觀看世足賽至今，以自己的慧眼瘋狂下注，也順利地贏了許多錢，甚至一個晚上3場就可以贏得3個月的薪水，「我還需要工作嗎？」

原PO在批踢踢寫道，第一輪他認為強隊爆冷或和局會在首輪出現，所以採觀望策略，果不其然，德國輸給墨西哥、阿根廷被冰島踢和；第二輪，原PO專押強隊，隨後德國勝瑞典、巴西勝哥斯大黎加，開心地賺了不少錢，讓他心想：「有那麼一刻，我真的覺得我太厲害了！一個晚上3場比賽贏了3個月薪水，還需要工作嗎？」

到了第三輪，原PO認為踢和就能晉級的球隊會踢和，果真葡萄牙和西班牙都被他料中，「以為一定要贏才能晉級的球隊，絕對會贏球，所以我下阿根廷贏奈及利亞，果然又在比賽結束前絕殺進球」，這時他累積4年的積蓄，已經翻了好幾倍。

直到昨（27日）德國對上南韓，賭盤看好德國大勝，就在比數還在0:0時，他判斷德國將在傷停時間趕盡殺絕，於是「我把所有的錢全押德國贏。」沒想到南韓卻大勝德國，原PO的4年積蓄也化為烏有。原PO也奉勸大家，「讓我往後的人生知道非常重要的一件事，那就是永遠不要賭博，因為下場就只有一個可能全輸光。」

文章一出，其他網友也紛紛回應「運彩板幾年看下來，一堆一開始贏到翻的，到後來反而賠更多」、「賺了好幾倍不會先把本金留下來嗎？太貪了」、「賭，輸光只是早晚的事」、「一場10幾萬下的比賽，看一場球，每個play心臟都砰砰跳，壓力真的超級大。」