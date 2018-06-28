絕美大樓200台冷氣外掛 「痘痘高牆」逼瘋路人：看著難受

絕美大樓200台冷氣外掛 「痘痘高牆」逼瘋路人：看著難受(圖/ 翻攝自微信公眾號@搜建築、微博)

友善列印
／綜合報導

許多建商在蓋新大樓時，都會設計得美輪美奐又華麗，吸引民眾願意掏錢買房。大陸杭州有一棟絕美大樓，設計有如高檔酒店式公寓，沒想到從交屋後，外牆卻高掛約200台冷氣，從遠處瞭望有如一面「痘痘高牆」，美感全沒了。有不少路過民眾都拍下這棟大樓，PO網感嘆「看著難受！」

大樓當初售屋示意圖美輪美奐，豈料現在變成一面「痘痘高牆」。 大樓當初售屋示意圖美輪美奐，豈料現在變成一面「痘痘高牆」。(圖/ 翻攝自微信公眾號@搜建築、微博)

綜合陸媒報導，有一棟興建於杭州廣宇東承府小區的17層樓高建築，裡面的格局是一房一廳一衛浴，主打酒店式豪華套房風格，每戶皆約15至16坪，一層有12戶，售屋示意圖讓人有種彷彿能天天住飯店的感覺。

因為大樓內的中央空調設計取消，入住民眾裝冷氣只能安置在陽台外牆。 因為大樓內的中央空調設計取消，入住民眾裝冷氣只能安置在陽台外牆。(圖/ 翻攝自微信公眾號@搜建築)

這棟大樓陸續有民眾入住，但建商後來是改以小戶單身公寓出售，所以原先有設計中央空調就泡湯了；最糟糕的是，因為當初沒有規劃空調位置，住戶只能將冷氣室外機裝置在陽台外牆，導致大樓外高掛約200台冷氣機，從遠處看就好比一顆顆痘痘，讓有強迫症的路人看了超崩潰。

有強迫症的路人看到該棟大樓，拍照PO上網抱怨「看著難受」。 有強迫症的路人看到該棟大樓，拍照PO上網抱怨「看著難受」。(圖/ 翻攝自微博)

有不少路過民眾會將此大樓外牆拍下，分享到網路上抱怨，「這棟樓每次我經過看著都很難受，強迫症的我總想把冷氣都摳下來」，引起熱議；而這棟大樓的「痘痘高牆」照，也在各大社群平台瘋狂轉發。

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