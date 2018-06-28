空服員拿「打狗棒」機上嬉鬧惹議 背後用處解密

長榮航空（資料照片／長榮航提供）

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／綜合報導

長榮航空空服員今（28日）遭爆料，旅客下機後竟然拿著清理廁所、俗稱「打狗棒」的棒子，在機上投擲打鬧，引發批評不顧衛生。對此，長榮航空回應，事件發生在旅客下機後，是空服員的個人行為，已要求當事人注意個人行為，維護公司形象。

根據《蘋果》報導，有讀者提供影片爆料，指控長榮空服員在機上手持「打狗棒」打鬧，甚至在機艙內投擲嬉戲，爆料者批評，「那支棒子真的超級噁心，因為不知道碰過多少人的尿跟屎…」認為其他空服員學姊非但沒有加以制止，反而任由嬉鬧，真的很誇張。

消息一出也引發不少網友熱議，有人認為空服員的行為是在旅客下機後，無傷大雅；不過也有人懷疑影片拍攝者就是長榮自己內部的工作人員，推測跟內鬥有關；但也有網友批評公司訓練不足，才會有此事端出現。

空服員拿「打狗棒」機上嬉鬧惹議 背後用處解密 空服員拿「打狗棒」機上嬉鬧惹議 背後用處解密（圖／翻攝自PTT）

事實上，飛機上的「打狗棒」不拿來打狗，而是專門拿來打掃乘客的穢物，空服員大多會用寶特瓶或是報紙捲一捲，有手套的那一端是握把，拿來擠壓廁所垃圾桶內的垃圾，有時候垃圾滿出來用這個還可再多撐幾小時。

過去也有鄉民在PTT上討論，就有空服員解釋，這是空姐純手工製作的工具小手，「俗稱打狗棒，長程航班必做，短班空服員不用做，通常都會收在靠近廁所的最後一排椅子下方，這樣掃廁所的空服就可以就近拿到，畢竟壓過垃圾桶的東西在客艙晃不太衛生。」

對於空服員在機上嬉鬧，長榮航空強調，兩名空服員是在旅客下機後，在機上發生之個人行為，已要求當事人注意發文的適切性，並加強督促管理。

文章來源：PTT

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