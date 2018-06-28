女廁貼「法師專用」沒人敢闖 內行人揭密掀網論戰

2018年06月28日 15:18 邱柏玟

日前有一名女子在外尿急，找到女廁卻發現有一間的門上貼著「法師專用」，外面即使大排長龍也沒人敢使用，許多網友看完都忍不住開玩笑，「所以說平時沒事要學學魔法」；不過，有內行人跳出來解釋原由，因為要保持地面乾燥，避免法師們衣服或鞋子弄濕，但有些人不同意這種方式，揶揄「不是萬物平等嗎？」

女網友在臉書社團發文，提到自己第一次在女廁看到「法師專用」廁所，裡面跟其他廁所並無差異，而且排隊如廁的人很多也沒人敢使用那一間，讓她好奇地問，「可以在裡面誦經祈福嗎？」

從照片中看到廁所內有4個廁間，但第一間的門外貼著「法師專用」的記號，讓許多網友忍不住開玩笑，「分明就是不把戰士跟牧師放在眼裡」、「幫戰士弓箭手及其他非法師職業QQ」、「衛生紙上可能有淨化的佛經」、「妖精專用、騎士專用、王族專用」、「啃，選錯職業了」。

有內行的網友跳出來解惑，認為照片中地點應該是在佛寺或精舍，要避免法師袈裟和鞋子弄濕，故要保持乾燥，才會有專用廁所的狀況。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

不過，有內行的網友跳出來回應，「這絕對不是公共場所的廁所，應該是佛寺或佛堂有師父在的地方，應屬私人空間，法師們的衣服都是長掛袈裟與布製的鞋子，地面需要乾燥，比較不方便」、「可能是因為她們需要掛長袍，所以特別鋪設了防髒掛放之處」，也有網友直言「佛教寺院常見到這樣的告示，男性廁所也有」、「每個精舍都有」。

但有一些人看到內行人的解釋，不以為然地表示，「不是萬物平等嗎？」、「法師比較神聖？」、「拜佛的人都好美麗高尚」、「法師不一樣要吃喝拉撒睡，與眾生何等不同？」、「真是無聊」。