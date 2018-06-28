文具界「愛馬仕」！這款鉛筆盒最瞎趴 七八年級生有錢必買

2018年06月28日 16:51 邱柏玟

學生時期最常買的東西莫過於文具用品，下課放假都會和同學逛書店採買。最近有民眾在網路上貼出一張鉛筆盒照，是許多七八年級生以前必買的「cathy’s」(凱西)牌，意外勾起不少人回憶，甚至紛紛找出自己的鉛筆盒，引起熱烈討論。

27日有一名網友在臉書社團分享自己陳年的鉛筆盒，看得出使用過的痕跡，髒髒黑黑的鉛筆盒上面印著「cathy’s的相關圖案」，原PO打趣地表示，「聽說當初買這個鉛筆盒，現在都當媽了，有廢友還留著的嗎？」，並提到以前都會用盒內的鏡子擠痘痘。

原PO回想起當初一個鉛筆盒要價125元，對於零用錢不多的學生來說，可以說是文具界的「愛馬仕」，但只要有錢買文具一定先挑凱西牌的。凱西鉛筆盒果不其然吸引了不少七八年級生的網友，找出自己以前的鉛筆盒拍照上傳，還有人連便條紙、活頁夾或鑰匙圈，也都是同一品牌。

不少人雖然沒找到鉛筆盒，但以前的回憶瞬間湧上心頭，「天啊我的年代啊，以前超愛凱西的，鉛筆盒墊板都是」、「我有！！！為什麼大家都一樣」、「有，鏡子還被同學打破，很生氣叫他賠」、「還一直想說凱西到底是男的還是女的」、「猛一看想說自己鉛筆盒為何出現在這」、「我是買凱西的文具，以前文具界的奢侈品」。