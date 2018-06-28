「飛機抖的跟大怒神一樣」潔哥機上寫遺書 痛譙廉航放生慢

「飛機抖的跟大怒神一樣」潔哥機上寫遺書 痛譙廉航放生慢（圖／翻攝自潔哥臉書）

友善列印
／綜合報導

網路紅人、知名實況主潔哥（李秉潔）日前搭乘廉價航空赴日，不過卻遇上天候狀況不佳，嚴重的亂流與風切，讓她驚呼「飛機抖的跟大怒神一樣」，還因此嚇到直接在飛機上寫了遺書，事後改迫降名古屋，但她也痛批航空公司決策太晚，「以後真的不會想再坐了！」

潔哥昨（27日）在臉書PO文表示，搭乘飛往東京的班機接連2次降落失敗，「林北要嚇死啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！差點往地上撞，飛機抖的跟大怒神一樣…因為風太大不能降落，我真他媽快嚇尿啊啊啊啊啊啊啊」所幸事後平安迫降名古屋，她還強調「我剛剛還寫遺書在手機上真的好害怕」。

不過衰事似乎還尚未結束，潔哥3小時後再度發文，「「大家！虎航終於放生我們了，整整在飛機上待5小時…」，她提到因為成田機場無法降落，所以飛機轉降名古屋，「原定10點半到的飛機，在3:40分才決定放生我們！留在飛機上5個小時停在那邊整個傻眼啊啊啊啊啊！」

潔哥抱怨「別家航班（香草）早早就放生了，我們現在才放生…以後真的不會想再坐虎航，他們後續處理的真的不太佳，我的日本第一餐居然是泡麵…照片糊掉是因為餓到手抖，幹，有夠悲傷的！」不過有粉絲好奇問道「一過海關機場就有好多東西可以吃，怎麼會輪到泡麵啦？」潔哥語帶無奈地回應「他們沒有放我們下飛機啊啊啊啊，是在機上餓到不行點的」。

又有台灣妞在韓出道 莊敬「校... 消失螢光幕30年！紅孩兒韓志...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。