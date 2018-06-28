「飛機抖的跟大怒神一樣」潔哥機上寫遺書 痛譙廉航放生慢

2018年06月28日 17:49 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

網路紅人、知名實況主潔哥（李秉潔）日前搭乘廉價航空赴日，不過卻遇上天候狀況不佳，嚴重的亂流與風切，讓她驚呼「飛機抖的跟大怒神一樣」，還因此嚇到直接在飛機上寫了遺書，事後改迫降名古屋，但她也痛批航空公司決策太晚，「以後真的不會想再坐了！」

潔哥昨（27日）在臉書PO文表示，搭乘飛往東京的班機接連2次降落失敗，「林北要嚇死啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！差點往地上撞，飛機抖的跟大怒神一樣…因為風太大不能降落，我真他媽快嚇尿啊啊啊啊啊啊啊」所幸事後平安迫降名古屋，她還強調「我剛剛還寫遺書在手機上真的好害怕」。

不過衰事似乎還尚未結束，潔哥3小時後再度發文，「「大家！虎航終於放生我們了，整整在飛機上待5小時…」，她提到因為成田機場無法降落，所以飛機轉降名古屋，「原定10點半到的飛機，在3:40分才決定放生我們！留在飛機上5個小時停在那邊整個傻眼啊啊啊啊啊！」

潔哥抱怨「別家航班（香草）早早就放生了，我們現在才放生…以後真的不會想再坐虎航，他們後續處理的真的不太佳，我的日本第一餐居然是泡麵…照片糊掉是因為餓到手抖，幹，有夠悲傷的！」不過有粉絲好奇問道「一過海關機場就有好多東西可以吃，怎麼會輪到泡麵啦？」潔哥語帶無奈地回應「他們沒有放我們下飛機啊啊啊啊，是在機上餓到不行點的」。