好省！小資族求超商高CP值吃法 網狂推「20元組合餐」

便利商店示意圖。(圖/ 取自中時資料庫)

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好省！小資族求超商高CP值吃法 網狂推「20元組合餐」 好省！小資族求超商高CP值吃法 網狂推「20元組合餐」(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

最近有一名男網友在《批踢踢實業坊》發文，提到自己住家附近屬於窮鄉僻壤，方圓五百公尺最方便的就是便利商店，想要吃得簡單點又省錢，但又要有吃又有喝，讓他很苦惱，好奇問「飲料跟食物很搭又CP值高」的組合有哪些。

原PO先用超商常見的「39元、49元、59元組合」，分析39元可以吃御飯糰加上無糖豆漿的輕食風，49元則有三明治加上咖啡的搭配，59元有飯糰、三明治、麵包等選擇加上咖啡或牛奶；他希望能知道更多經典吃法，靠「超商組合CP值霸主有吃有喝」省一餐是一餐。

其他網友像是心有戚戚焉，紛紛講出自己常吃的超商組合，「科學麵+熱水」、「吃過期+關東煮高湯」、「39元手捲，超商少數沒漲價的食物」、「唯一選擇，麻婆豆腐燴飯」；但有人似乎對超商各種特惠組合很失望，「那種經典早餐組已經回不去了，現在感覺都偏貴」。

有不少網友推薦茶葉蛋加上麥香紅茶的組合。 有不少網友推薦茶葉蛋加上麥香紅茶的組合。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

不過，從大量留言中能發現，許多網友大推茶葉單加上麥香紅茶，只要20元就能有飽足感，「CP值的話茶葉蛋+麥香紅一票，20元大勝各種組合」、「麥香紅茶跟茶葉蛋，以前補習都這樣吃」、「絕對茶葉蛋+麥香紅，坐火車都買這當早餐」、「絕對是茶葉蛋跟10元紅茶吧，便宜又不會太飽」。

文章來源：批踢踢實業坊

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