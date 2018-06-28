行李超重飆罵日本地勤「白癡」 無理大媽嗆聲：我在行政院上班

行李超重飆罵日本地勤「白癡」 無理大媽嗆聲：我在行政院上班(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

友善列印
有網友在日本名古屋中部機場，遇到一名自稱在行政院上班的大媽，因為行李超重大鬧機場，還辱罵日本地勤白癡。 有網友在日本名古屋中部機場，遇到一名自稱在行政院上班的大媽，因為行李超重大鬧機場，還辱罵日本地勤白癡。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

丟臉丟到國外去！有民眾到日本名古屋旅遊，在中部機場看到一名態度超差勁的大媽，疑似因為行李超重的問題，竟飆罵日本地勤「白癡」，不少台灣旅客見狀開口勸告「要有禮貌」，大媽仗著自己在行政院上班，還嗆聲「你們這些貧民的台灣人」。

一名網友在臉書社團發文，提到一名自稱在行政院上班的大媽，日前在日本名古屋中部機場對日本捷星航空地勤飆罵，頻頻罵對方「白癡」，而該名大媽疑似行李超重，地勤告知得額外收費一萬元，但她不斷討價還價，影響到許多民眾，甚至讓原PO及其他遊客多花半小時排隊。

從影片中看到一名大媽不斷跟地勤「理論」，堅持不肯額外支付行李超重得負擔的一萬元，還對地勤發脾氣責罵對方，旁邊的旅客看不下去，向大媽表示要有禮貌，「別當台灣之恥」；豈料，大媽態度很差地跟其他人說，「我在行政院上班欸」、「沒錢不要搭廉航」，然後對於行李要加錢，她卻嗆「我為什麼要給她，我跟妳一樣笨就好」，反酸對方沒家教。

後來這名大媽的脾氣似乎奏效，廉航只收她一千元的行李超重費用，讓她囂張地跟其他旅客說，「她剛才是罰我一萬多塊，現在只要給我一千多塊錢而已，妳不懂就裝啞巴好了、裝傻瓜好了」、「一萬多塊變一千多塊都不會算術」，還一副自己很委屈，都是其他人誤會她的樣子。

而大媽火力沒有因為解決行李超重問題減少，還對著排隊的旅客說，「你們這些貧民的台灣人」，還嘲笑其他人身上沒有帶一萬元；當有看不下去的台灣旅客跳出來問，「妳是美國人嗎？」，大媽卻回應「我幹嘛告訴你？我是外星人」，讓現場民眾一片竊笑。

大票網友看到該名大媽在日本機場撒野，紛紛留言痛罵「這種人應該要禁止她前往日本，丟臉」、「所以她意思是她有錢，但…不～要～臉～喔！！」、「超重就付錢，哪來那麼多廢話」、「丟臉丟到國外去」、「已經成為台灣之恥了」。

好省！小資族求超商高CP值吃...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。