行李超重飆罵日本地勤「白癡」 無理大媽嗆聲：我在行政院上班

2018年06月28日 21:02 邱柏玟

有網友在日本名古屋中部機場，遇到一名自稱在行政院上班的大媽，因為行李超重大鬧機場，還辱罵日本地勤白癡。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

丟臉丟到國外去！有民眾到日本名古屋旅遊，在中部機場看到一名態度超差勁的大媽，疑似因為行李超重的問題，竟飆罵日本地勤「白癡」，不少台灣旅客見狀開口勸告「要有禮貌」，大媽仗著自己在行政院上班，還嗆聲「你們這些貧民的台灣人」。

一名網友在臉書社團發文，提到一名自稱在行政院上班的大媽，日前在日本名古屋中部機場對日本捷星航空地勤飆罵，頻頻罵對方「白癡」，而該名大媽疑似行李超重，地勤告知得額外收費一萬元，但她不斷討價還價，影響到許多民眾，甚至讓原PO及其他遊客多花半小時排隊。

從影片中看到一名大媽不斷跟地勤「理論」，堅持不肯額外支付行李超重得負擔的一萬元，還對地勤發脾氣責罵對方，旁邊的旅客看不下去，向大媽表示要有禮貌，「別當台灣之恥」；豈料，大媽態度很差地跟其他人說，「我在行政院上班欸」、「沒錢不要搭廉航」，然後對於行李要加錢，她卻嗆「我為什麼要給她，我跟妳一樣笨就好」，反酸對方沒家教。

後來這名大媽的脾氣似乎奏效，廉航只收她一千元的行李超重費用，讓她囂張地跟其他旅客說，「她剛才是罰我一萬多塊，現在只要給我一千多塊錢而已，妳不懂就裝啞巴好了、裝傻瓜好了」、「一萬多塊變一千多塊都不會算術」，還一副自己很委屈，都是其他人誤會她的樣子。

而大媽火力沒有因為解決行李超重問題減少，還對著排隊的旅客說，「你們這些貧民的台灣人」，還嘲笑其他人身上沒有帶一萬元；當有看不下去的台灣旅客跳出來問，「妳是美國人嗎？」，大媽卻回應「我幹嘛告訴你？我是外星人」，讓現場民眾一片竊笑。

大票網友看到該名大媽在日本機場撒野，紛紛留言痛罵「這種人應該要禁止她前往日本，丟臉」、「所以她意思是她有錢，但…不～要～臉～喔！！」、「超重就付錢，哪來那麼多廢話」、「丟臉丟到國外去」、「已經成為台灣之恥了」。