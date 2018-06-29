汽車突爆胎！3阿伯半夜敲門求助 他舉動惹哭網友

汽車突爆胎！3阿伯半夜敲門求助 他舉動惹哭網友(圖/爆廢公社)

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好心有好報！日前一名網友在臉書發文表示，有天晚上加班到一半時，店裡突然走進3位阿伯，說他們是從南部來工作，但遇上車子爆胎，想請原PO幫忙找輪胎行或保養廠。眼看3位阿伯的年紀稍長，還不會用智慧型手機，原PO事後的舉動也讓其他網友紛紛讚爆，「超帥！」

網友在臉書社團「爆廢公社」表示，當天他幫3位阿伯查看汽車輪胎時，發現輪胎已經爆到只剩輪框，又聽到阿伯請求：「能幫忙查車行電話」，原PO才發現阿伯們都不用智慧型手機，還頻頻露出焦慮的表情，於是原PO便主動打電話叫拖車。

但原PO當時聯絡拖車行時，其實心裡有點怕阿伯們沒錢，該不會要他幫忙墊錢，內心警覺的原PO，又轉頭看到幾位阿伯不知所措的模樣，還是決定不管是不是被騙都要幫忙，「如果是被騙，我也就認了」、「不幫忙的話，我過不了自己的這關！」

後來拖吊車來了後，其中一位阿伯默默地走到旁邊，從口袋掏出幾張皺巴巴的鈔票，並打電話告訴家人「會晚一點回家」。此時，原PO忍不住表示：「每個男人都在為家庭打拼，我也不例外，即使一直面臨著無情的打擊，我們依舊挺直著腰桿，因為我們知道，是男人就不能倒！」最後也順利幫阿伯們處理好車子的問題。

文章一出，其他網友有紛紛大讚原PO，「我哭了」、「真男人，好man」、「只有真男人才懂得男人」、「很暖，雖然可能阿伯身上沒帶那麼多，但一定不會忘的」。

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