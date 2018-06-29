1歲女嬰睡夢中驟逝 兇手竟是一塊止痛貼布！

2018年06月29日 07:31 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有些醫療用品對大人來說是良藥，但小孩碰到可能就成了毒藥！英國一名媽媽戴爾博(Sara Talbot)和15個月大的女兒阿梅莉亞(Amelia)同床睡，沒想到醒來後發現女兒沒有生命跡象，送醫仍搶救不治；後來經檢驗，疑似戴爾博使用的止痛貼布成分「芬太尼」(fentanyl)滲入體內，造成這起悲劇。

綜合外媒報導，2016年6月的某天晚上，來自英國的年輕媽媽戴爾博和15個月大的女兒阿梅莉亞睡在同一張床上，而當日戴爾博睡前有在自己身上貼止痛貼布才入睡；豈料，她清醒後原本健康的阿梅莉亞卻沒有任何反應，嚇得她緊急送醫，但經過搶救仍不治身亡。

後來毒理學報告顯示，阿梅莉亞的頭髮、血液和膽汁都有藥物殘餘，但胃裡卻沒有；驗屍報告則發現，阿梅莉亞腹部出現「黑色貼布痕跡」，推斷她曾被貼上貼布一段時間，造成藥物滲入體內。而止痛貼布中的鴉片類藥物成分「芬太尼」藥性比嗎啡強，在阿梅莉亞血液中的芬太尼濃度，可能連成人都足以致命。

不過，目前並無證據顯示有人故意將止痛貼布貼在阿梅莉亞身上，這起案件目前仍在當地進行死因研訓。驗屍官也表示，「戴爾博身上的貼布至今都沒有找到，而阿梅莉亞是如何碰到也無從得知，重點是她當晚有穿著睡衣，自己將貼布貼在腹部的可能性非常低」。