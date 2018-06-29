空姐部落客遭爆偷吃攝影師 綠帽夫崩潰PO文：在我兒子床上做

2018年06月29日 08:22 陳慶餘

一位唐姓男網友今（29）日凌晨在臉書社團「爆料公社」發文控訴，自己的部落客妻子竟然背著她偷吃攝影師，把對方帶回家中在兒子和他的床上發生關係，甚至還拍攝性愛影片，而他砸了上百萬才將這些對話紀錄和影片拿到手，並揚言說若是他的貼文破百萬讚，就要把影片公諸於世。

「全部都是我買的，因為妳值得，結果老公吃精神藥了…」唐男在貼文中指出，他在發現妻子和小王之間的對話紀錄後，就立刻詢問律師兩人這樣的行為算不算是通姦，但律師則表示若沒有證據證明兩人有發生關係的話恐怕沒有辦法，因此他只好狠砸上百萬找來徵信社取得兩人的性愛影片，還因此吃上妨害秘密的官司。

據了解，和唐男結婚6年並育有1子的妻子曾當過空姐，並在今年初離職成為專職部落客，由於有著亮眼外貌和身材，因此她在網路上小有名氣，臉書和IG的粉絲共有15多萬人，更同時也是各大網路論壇的表特板、正妹板常客，過去也曾因為和藝人在飛機上的合照而登上媒體版面。

而在貼文曝光後，即便是在大半夜，仍然引起大批網友瘋狂朝聖留言，「加油啊，為了小孩別做傻事」、「老婆超美，但沒想到是這種人」、「這不只是戴綠帽，整個人都變浩克了」、「有點語無倫次，就知道有多氣」，而留言的網友中更有不少人是該名部落客的粉絲，紛紛對她的行為感到不敢置信，「好扯！我有在follow她耶」、「文章明明看起來很幸福美滿，沒想到會這樣」、「天啊！以後不知道要怎麼看她了」。

男子在臉書血淚控訴，但可能是太過於氣憤，導致有點語無倫次（翻攝爆料公社）

男網友PO出自己妻子和小王的鹹濕對話紀錄（翻攝爆料公社）

男網友PO出自己妻子和小王的鹹濕對話紀錄（翻攝爆料公社）

男網友PO出自己妻子和小王的鹹濕對話紀錄（翻攝爆料公社）