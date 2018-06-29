當工具人1年還被嗆白癡！女網友暴怒開噴16金句 網友笑翻：超療癒

女網友代購不小心買錯被嗆白癡，讓她理智線當場斷裂（翻攝爆料公社官網）

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好心幫忙被當理所當然就算了，竟然還被嗆白癡，真的會讓人一肚子火！一位女網友在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，指出她幫一位女性友人代購長達一年時間，甚至還好心幫出運費，沒想到她卻因為不小心買錯商品而被對方嗆白癡，讓她累積已久的怒火瞬間爆發，甚至連對方的男友過來求情也一起罵，而不少網友在看過對話紀錄也被原PO戰力滿點的嗆人方式給逗樂，紛紛留言表示「超療癒」。

「Ｘ妳雞湯的妳現在是甚麼態度？」女網友在抱怨文中指出，她和對方是透過網路認識，兩人也一起吃過幾次飯，由於她自己常常在網路上購物，因此對方也會要求她順便幫忙代購，而她也好心幫忙付運費，沒想到卻因為一次不小心買錯商品被對方嗆聲：「妳是白癡嗎？隱形眼鏡買錯了！」讓她理智線當場斷裂，開始用連珠炮的方式瘋狂嗆聲，接著更直接封鎖對方。

沒想到過了幾個月後，對方的男友竟然跑來私訊她，並幫女友說話請求原諒，但原PO這時才指出原來對方在她封鎖後還到處說她壞話，讓她完全無法接受，結果對方竟然反過來指控她的嗆聲讓自己的女友也很受傷，結果原PO聽了之後一把無名火又再度湧上心頭，連續飆罵16句話，更指出依她以前的脾氣「早就嗆到你回媽媽的子宮裡面游泳了！還讓你出來？」

相關對話紀錄曝光後，不少網友都被原PO的嗆聲給逗樂，紛紛留言表示：「真的超霸氣」、「看妳罵人真的好療癒」、「嗆到你回媽媽子宮游泳，這句我喜歡」、「她想跟妳合好是希望你再幫她買東西吧」、「種罵人罵到不帶髒字的真的很厲害」。

對方找來男友求情（翻攝爆料公社官網） 對方找來男友求情（翻攝爆料公社官網）
對方找來男友求情（翻攝爆料公社官網） 對方找來男友求情（翻攝爆料公社官網）
結果也被噴到翻天…（翻攝爆料公社官網） 結果也被噴到翻天…（翻攝爆料公社官網）
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