2018年06月29日 11:10 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸甘肅一名女高中生，前年遭吳姓班導猥褻得逞，甚至險遭性侵，事後女學生走不出陰影罹患憂鬱症，最後於21日直播跳樓身亡，引起大眾關注。慶陽檢察院昨（28日）指出，導師吳永厚雖被控有親吻行為，但情節輕微，因此做出不起訴處分。

現年19歲的李姓高中生，2016年某日因病在學校休息室休息，不料班導吳永厚假借關心，竟主動熊抱女學生，並強吻她的嘴、臉、咬她的耳朵，甚至還意圖將她的衣服脫下，所幸一名羅姓老師折返回休息室，才沒讓吳師性侵得逞。儘管女學生事後通報學校，但疑似遭到吃案，不但學校將此事壓了下來，就連告上法院也沒下文，求助無門的她染上憂鬱症，最後休學至百貨公司上班，期間也曾多次吃安眠藥輕生。

少女遭猥褻直播跳樓亡！狼師辯「用嘴碰是測體溫」不起訴（圖／翻攝自微博）

沒想到，女學生21日竟選擇爬上百貨公司8樓的玻璃幕牆外直播，當時許多不明就裡的網友不斷慫恿鼓譟「要不要跳，坐那裡猶豫什麼」、「要跳趕緊跳，不跳就趕快下來，就不丟人了」，最後女學生於傍晚7點半左右跳樓身亡。

綜合陸媒報導，慶陽市教育局26日經會議後，決定將吳師調出教育系統、取消其教師資格；28日下午，慶陽市人民檢察院指出，吳師被控有摸女學生後背、脫衣服、咬耳朵等行為，但起訴書內僅有女學生的陳述，沒有其他證據佐證。而吳師辯稱用嘴接觸女學生的額頭、臉部、嘴部是為了進行體溫測試。

檢方認為，吳師行為不符合常理，且供述對其他學生並無類似行為，故認定他有親吻被害女學生的行為，但情節顯著輕微。另外，也沒有證據證明女學生罹患憂鬱症和吳師有直接因果關係，因此最後經立案復查，維持原不起訴決定。

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