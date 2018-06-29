選美搞噱頭「零修圖」 網友笑虧：得罪攝影師的下場

零修圖照片曝光後讓不少網友驚嚇大於驚豔（翻攝臉書／Miss Malaysia Globe International 2018）

友善列印

也許是平常「照騙」看多了，近日所舉辦的《馬來西亞環球國際小姐》比賽，主辦單位為了呈現「最真實一面」，索性在網路上公開27名入圍佳麗的「零修圖」照片，讓網友能夠目睹她們的真實樣貌，但由於這些照片實在是太真實，因此不少網友在看過之後，都紛紛狠虧拍照的攝影師應該是和這些佳麗有仇，直虧這場比賽根本就變成了「鬥醜大會」。

「馬來西亞環球國際小姐」日前在臉書公開27名入圍佳麗的個人照片，並指出在拍攝當天都是由選手們自行準備服裝以及化妝，目的就是為了要展現她們最真實的一面，並強調這些照片真的「沒有經過任何修飾」。

不過當照片曝光後，不少網友看了之後卻是驚嚇大過於驚艷，因為不但有佳麗的化妝技術有待加強外，就連服裝搭配也慘不忍睹，更有不少網友發現這些照片和平常她們在社群網站曬出的美照大相逕庭，直呼大會公開她們的零修圖照片，根本就是在公開處刑。

從大會公開的照片中可見，1號佳麗有著傲人上圍，常常在IG上船性感美照，但是大會的公開照卻看起來像老了10歲，更被不少網友揶揄長得很像周星馳電影《功夫》裡面的角色「爆牙珍」。除此之外，其他的參賽者也被不少網友狠虧是「偷渡難民」、「哪裡來的大媽」、「皮膚很差」等等，因此也有不少網友為這些選手打抱不平，質疑大會這樣做的動機。

一號佳麗私下走性感風，IG上有不少美照（翻攝IG、臉書） 一號佳麗私下走性感風，IG上有不少美照（翻攝IG、臉書）
少了濾鏡，二號佳麗的妝容顯得有點老氣（翻攝IG、臉書） 少了濾鏡，二號佳麗的妝容顯得有點老氣（翻攝IG、臉書）
七號佳麗（左）被毒舌網友虧很像是難民，二十號（右）則是被說像大媽（翻攝臉書） 七號佳麗（左）被毒舌網友虧很像是難民，二十號（右）則是被說像大媽（翻攝臉書）
但也有少數幾位參賽者被不少網友稱讚看起來有股自然美（翻攝臉書） 但也有少數幾位參賽者被不少網友稱讚看起來有股自然美（翻攝臉書）
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