張紫妍被逼5P、陪睡百次 目擊證人：她被強拉坐下摸

2018年06月29日 13:03 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

曾演出韓版《流星花園》的女星張紫妍，疑不堪長年遭經紀公司老闆金承勳要求提供性招待，不但陪睡逾百次，甚至被逼5P，就連母親的忌日都不能休息，最終在2009年3月上吊身亡，震驚各界。全案9年後隨著「Me Too」反性暴力運動再受關注，一名尹姓藝人28日在節目上揭露張紫妍遭性騷擾的過程，離譜的是，她曾向警方陳述13次，但不被採信。

尹姓藝人透露，當時和張紫妍隸屬於同一家經紀公司，曾在老闆的生日派對上目擊張紫妍被某官員強拉坐在大腿上；她說因為老闆會對員工使用暴力，所以接到電話也不敢不去參加聚會，沒想到卻看到如此不堪的場面。

尹女透露，生日會當天，有許多政治人物及企業家受邀出席，然而一名《朝鮮日報》記者出身的趙姓政治人物卻強拉張紫妍坐在腿上，還要求她邊摸，當時年僅20多歲的尹女直言「連我都覺得張紫妍是被強迫的。」

張紫妍2009年在遺書中痛訴被迫陪睡上百次，震驚韓國演藝圈。(取自韓網)

事後她先後13次向員警及檢方如實供述事發經過，但卻被以「陳述可信度不足」為由不採信，後來她才知道趙男的妻子就是一名檢察官，暗示整件事遭到政治勢力壓下去。

尹女表示，她當時因為指控嫌疑人而遭到演藝圈排擠，不得不中斷演藝活動，沒能替張紫妍伸張正義讓她充滿內疚和罪責感，為此還接受了10年心理治療。

張紫妍離世2年後，KBS電視台《9點新聞》公開了張紫妍遺書，內容提到經紀公司老闆在2005年到2009年間，強逼她進行「性接待」，對象包括許多企業界大亨，她還曾被要求5P，與4男共床，連母親的忌日也得接客，陪睡多達100次，震驚當時韓國社會。