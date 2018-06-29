手殘有救了！超神「防摔手機殼」 偵測墜落自動彈出防護罩

2018年06月29日 13:50 陳慶餘

有了這款手機殼，手殘的人就有救了（取自youtube）

現代人人手一機，也都曾經有不小心摔到手機的經驗，若是不幸摔碎螢幕、甚至是手機的話又是一大筆開銷，但若是能夠幫你的手機裝上一個神奇的防摔裝置，是否就能夠解決這樣的問題了呢？

德國阿倫大學（Aalen University）工程系的大學生法蘭茲（Philip Frenzel）多年前買了一台全新的蘋果手機，但才沒用多久卻不慎摔壞銀幕，讓他好心痛，而為了防止手機再被摔壞，法蘭茲就研究發明出了一款名為「ADCASE」的手機防摔裝置，當使用者的手機不小心掉落時，這個裝置就會自動偵測手機的掉落情況，並且從手機殼的四個角落彈出八個小型的金屬彈片來幫助手機緩衝，讓手機不會和地面直接接觸，防止手機因此摔壞。

綜合外媒報導，這個防摔裝置的構想來自於車輛的安全氣囊，但法蘭茲卻不想用一些複雜的裝置來降低手機的美感，因此「ADCASE」才會被開發出來。而「ADCASE」也和和一次性使用的安全氣囊不同，當手機不慎掉落而保護裝置展開後，只要將手機撿起來並且把彈片折回手機殼中，就能夠再度使用並防止下一次的事故發生。

法蘭茲史無前例的創作，也為他贏得了德國機電一體化學會的最高獎項，目前法蘭茲和他的研究團隊已經為「ADCASE」申請了專利，並且開始在網路上募資，希望能盡快將這項發明給產品化。

不過「ADCASE」看似是手殘一族的救星，但它也存在一些仍未解決的問題，像是如何校準好掉落感應器的靈敏度，防止些許的震動讓防摔片意外彈出外，由於這個防護裝置內建了感應器，所以本身就必須充電，很有可能對不少使用者來說，都是個麻煩。