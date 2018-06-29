門鎖被轉開一道！正妹看貓眼曝「驚悚經歷」 網驚呆

門鎖被轉開一道！正妹看貓眼曝「驚悚經歷」 網驚呆(圖/爆廢公社)

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恐怖！一名女網友28日在臉書發文表示，近日在家時，聽見外頭有人按門鈴，用貓眼往外看卻沒有人，且當下電視網路突然斷訊，還突然發現家裡門鎖被「轉開一道」，用貓眼看依舊沒人，讓她嚇得趕緊上網求救，其他網友看了也紛紛建議「先報警！」

女網友28日在臉書社團「爆廢公社」PO文表示：「上個禮拜我一個人在家，有人按門鈴，我去看貓眼發現沒人，然後我家的電視網路，這時候全部斷掉不能看，也沒網路」，然後今天又發現有人轉開門鎖一格，「我原本以為是室友回來，結果隔很久都沒轉第二格，我就去看貓眼，結果又沒人……我會不會被盯上了要被分屍啊……我好害怕，而且都是發生在我一個人在家的時候。」

對此，其他網友也提供許多意見，「買一張監視錄影中的貼紙貼門口」、「想闖空門的在試探」、「安全鎖隨時上鎖」、「應該是有鑰匙的人快換門鎖」、「這種情況已經可以報警了，希望你當下有用手機錄下來」、「門外找找有沒有被標記號」。

門鎖被轉開一道！正妹看貓眼曝「驚悚經歷」 網驚呆 原PO貼出素顏照打臉網友。(圖/爆廢公社)

其中還有網友開玩笑說，「放心，你只要素顏，我想你應該不會有生命危險」，結果原PO馬上貼出素顏照，反而讓網友大讚，「這樣不行，會更想衝進去」、「快點地址給我，我過去保護妳」。

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