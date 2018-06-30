網路交友遇天菜！離婚男砸460萬 結果對方是中年大叔

網路交友遇天菜！離婚男砸460萬 結果對方是中年大叔(圖/本報資料照)

友善列印
／綜合報導

網路交友要謹慎！大陸山東一名男子透過通訊軟體認識一名女網友，因同情她被丈夫家暴，兩年來轉帳500多次，總共約人民幣100萬（約台幣460萬）給女網友，後來女子突然失聯，男子才得知自己遭詐騙，而且他的夢中情人還是個「中年大叔」。

據陸媒報導，來自山東的周姓男子與妻子離婚後，在2015年9月認識一名女網友，由於對方的照片頗有姿色，單身多年的他便開始追求對方，該名「女網友」則自稱家住廣東順德，年僅22歲，雖然結婚了卻遭家暴。

周男向警方表示，由於「女網友」經常上傳一些美麗的生活照，和被打的照片給他，所以他也沒有警戒心，甚至同情對方。而該名「女網友」與周男交往期間，先以公司貨倉被盜損失慘重為由，向周男借了十萬人民幣。由於「女網友」偶爾會寄衣物和生活用品「回報」，讓周男更加信任對方，認為2人已是「戀人關係」。

後來「女網友」陸續以遭家暴、身患重病、經營需要等理由不斷向周男借錢，將近兩年的時間，周男一共轉賬500多次，累計達將近百萬人民幣給對方。不過讓員警驚訝的是，2人從未見過面，也沒有通過電話、視訊，但周男卻心甘情願匯錢給對方，直到催促對方還錢才驚覺自己被騙。

該名「女網友」遭逮捕後，發現她不僅不是正妹，還是個31歲、育有兩名女兒的男子，嫌犯還聲稱，自己在網路上賣東西，為了取得客戶信任於是將大頭照換成年輕美女，加上看到許多犯罪案例，覺得似乎可以賺錢，才決定詐騙單身男子錢財。

拿5公分塑膠管洩慾卡死！消防...

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