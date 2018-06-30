家裡沒錢去不了迪士尼 國二女暴怒摔門：別人的小孩都可以！

2018年06月30日 10:41 陳慶餘

進入暑假，不少家長都會幫家裡的孩子安排才藝課程或是一起出國遊玩，一名即將升國三的女學生，日前在電視節目上看到有人分享自己的暑假規劃是學才藝和去迪士尼樂園遊玩後，也和爸媽要求自己想要學才藝和去迪士尼，但當她聽到媽媽以「我們沒有錢」以後竟當場暴走發飆，甚至在回自己房間時大聲摔門，讓媽媽難過得崩潰大哭。

女網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自己到一個朋友家作客，而朋友的國二要升國三的女兒剛好正在看電視，並且在看過之後也吵著自已想出國和學才藝，但她朋友只能無奈的表示家裡沒錢，沒想到女兒一聽到後竟然當場暴走，怒嗆自己的媽媽：「別人對自己的小孩都捨得花，你呢？他們小孩還不想去，我自己想去，你當媽媽的還不願意支持，只會說沒錢！」

原PO在聽到後也立刻被友人女兒的反應給嚇壞，連忙緩頰：「電視那些小孩的父母親薪水都6位數以上，你媽媽才2萬多，爸爸也才萬多，要顧家裡真的比較不容易讓你去啦！」而她的友人也氣不過表示：「對啦！你爸媽沒用，沒錢讓你出國，你去給那些有錢人當小孩啊！」讓朋友女兒撂下狠話，揚言自己暑假要去打工，不想去參加暑期輔導，接著就跑回房間並且用力摔門，讓原PO的友人當場痛哭。

貼文曝光後，不少網友也無奈的留言表示：「真的不能太寵小孩」、「小孩是公主病嗎？就真的沒錢啊」，但也有網友認為，女兒這種狀況很可能是積累已久的怨言一次爆發，指出家長應該要好好分析家中情況，即使家中經濟狀況不好也不該用「沒錢」來搪塞，應該清楚讓女兒了解能花在玩樂的錢有多少，若是要出去玩就必須要有所取捨，順便教小孩如何理財。