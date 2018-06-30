「一堆人找我要空姐打炮片！」私訊被塞爆 潔哥怒喊：林北不是老濕機

2018年06月30日 11:15 陳慶餘

知名前空姐部落客近日爆出偷吃風波，甚至演變成兩方互揭瘡疤撕破臉的大混戰，但由於在爆料當時被戴綠帽的丈夫聲稱擁有妻子和小王的偷情影片，因此不少網友為了看影片，紛紛在各大臉書社團、論壇發文求老司機發車，而常常在臉書對時事發表個人意見的「潔哥」李秉潔竟然也成為另類受害者，目前人在日本的她今天發現自己的私訊爆炸，結果竟然是一堆人找她要空姐流出的打炮影片，讓她傻眼怒喊：「不要私！林北不是老濕機！」

潔哥日前才分享自己搭機到日本，結果遇到亂流的恐怖經歷，讓她驚呼「飛機抖的跟大怒神一樣」，還因此嚇到直接在飛機上寫了遺書。結果沒想到不少人在看到貼文後，不是傳訊息關心她，反而是在空姐偷吃風波爆出後，瘋狂私訊跟她要影片，讓他傻眼的表示自己沒有影片，即便她就算有也不能給，「是希望我被麥當勞歡樂送嗎？」

貼文曝光後，不少網友也搞笑的留言表示：「所以到底大家為何會認為潔哥有影片？」、「潔哥嚴然成為老濕機代言人」、「沒駕照卻被推上連結車駕駛座的概念」、「潔哥看開一點，但我仍然希望您能把車先發動先」、「怎麼每次有片都找妳要」。

而潔哥也在留言處回應網友，指出這整起事件根本就不關她的事，「是因為我今天開信箱，一堆人問我有沒空姐影片我才知道」、「我是很困擾啊！因為一直有人問我，可是我就真的沒有啊！」