2018年07月01日 08:05 邱柏玟

假愛心騙收養！視障男褲襠塞零食誘狗舔下體 工作人員氣到手抖(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

假愛心騙收養！視障男褲襠塞零食誘狗舔下體 工作人員氣到手抖(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

台灣有許多收容所、中途之家等充滿愛心的地方，更有不少寵物等待好主人認養。最近有一名李姓收容所人員揭露一名視障男子，假借認養狗狗的名字要先單獨相處互動，到互動室裡卻引誘狗狗舔他的下體；這噁心的畫面全被收容所人員錄影蒐證，並氣得馬上報警處理，也分享到臉書上讓更多相關單位注意。

6月30日有一名李姓收容所人員遇到一名視障男表達有意願收養狗狗，強調喜歡「愛舔人的母狗」，所以希望能先和狗狗獨處互動，於是工作人員就帶著視障男和一隻黑色的母狗到互動室，讓他與狗狗相處看看。

豈料，視障男因為看不到的關係，不清楚互動室是透明玻璃窗，裡面的一舉一動外面的人全部看得一清二楚，她們發現視障男不是將生殖器官掏出來逼狗狗舔，就是將零食塞進褲襠裡誘騙狗狗來舔；在互動室外目睹全程的李姓收容所人員氣到手抖，還有其他工作人員氣到落淚，但只能忍著錄下證據。

李姓收容所人員也表示，將影片分享在網路上並非要公審視障男，她們只是希望全台有許多狗場、收容所、中途之家，所以「有必要」讓大家知道有這個人、這種行為存在；她也補充，目前已經報警處理，動管人員也會去追查此男的狀況。

大票網友看完都相當憤怒，紛紛留言痛批，「那是狗狗不是你的飛機杯」、「這人腦子有洞嗎」、「咬下去啊」、「好傻眼，他眼睛真的看不到？」、「這個人真的太噁心了」；但有不少正義魔人卻質疑李姓收容所人員拍影片的舉動，「敢拍就不要打馬賽克」、「不讓大家看到臉怎麼知道遇到的是不是他」、「幹嘛幫他馬(賽克)」。

面對一些酸民的言論，李姓收容所人員也在自己臉書回應，「請問沒有打馬賽克，因為個資法被告，你出庭嗎？我沒辦法工作去照顧平常照顧的狗，你照顧嗎？我家人你養嗎？我的狗，你顧嗎？甚至我的工作，你保嗎？」，她表示自己只是純粹想讓全台的民間狗場、中途之家看到，避免更多狗狗受害。

有許多網友也跳出來安慰李姓收容所人員，「辛苦你了，做對的事情不用怕，加油」、「真的是沒想到有這種人來認養！有證據才能防範」、「謝謝你！你做的是對的事，不用理會那些無知的人」、「酸民真的很多，腦袋裡面不知道裝什麼」、「做正確的事，更要保護自己」。