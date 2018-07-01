怎麼那麼準！球迷下注500元爽賺3個月薪水 網：跪求下一場

2018年07月01日 09:04 邱柏玟

俄羅斯世足賽16強淘汰賽6月30日的法國對阿根廷的比賽相當受矚目，尤其在全球擁有大票粉絲的梅西更是受到期待，許多人更是下注阿根廷能晉級；但有一名球迷超專業，不僅賭中阿根廷輸球，連比數都超精準，讓他用500元就爽賺3個月薪水，許多網友紛紛跪求下一場「明牌」。

今年世界盃可以說是球員戰得火熱，球迷也為了心愛的球隊不惜徹夜不眠看球賽，而運動彩券也成為場邊球迷另一種樂趣，尤其在6月30日有梅西領銜的阿根廷對抗法國，運彩賠率更是受到關注，最後即使阿根廷載84分時踢進第3球，但梅西被對方守死，該場比賽最中以3比4落敗，阿根廷無力回天。

有球迷神準猜中兩隊比數，一張500元彩券讓他爽賺3個月薪水。(圖/ 翻攝自爆料公社APP)

許多粉絲通常買彩券都會下注自己支持的隊伍，所以本來被看好的阿根廷輸球，讓不少人相當崩潰；但賽後有一名球迷在《爆料公社APP》發文，分享自己買的彩券問「這樣有嗎？」，照片中的彩券是下注500元賭阿根廷對法國比賽結果為3比4，賠率竟高達300倍，換算下來，他等於以500元就爽賺15萬。

其他人看到這張「價值3個月薪水」的彩券，紛紛留言，「跪求下一場」、「怎麼那麼準」、「應該沒有，100收」、「明天西班牙會出現天牌嗎」、「扣完稅有119400(元)，真好」、「有啊有啊恭喜耶」。