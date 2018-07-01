跑車男深夜工作女友硬要跟 「一句話抱怨她」讓網友眼眶濕了

跑車男深夜工作女友硬要跟 「一句話抱怨她」讓網友眼眶濕了(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

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男網友在臉書社團抱怨女友是跟屁蟲，不在家舒服睡覺，卻要跟著他四處奔波，只能累倒在副駕駛座上。 男網友在臉書社團抱怨女友是跟屁蟲，不在家舒服睡覺，卻要跟著他四處奔波，只能累倒在副駕駛座上。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

伴侶間容易將對方做的事情理所當然合理化，有時候明明是愛的表現，卻總向他人抱怨自己另一半的不好。日前有一名從事物流業的男子，因為得深夜工作跑車，但另一半卻硬要跟著他，還直接在副駕駛座累趴，讓他忍不住上網抱怨她「笨死了」，沒想到他的一席話卻讓網友大喊「有洋蔥」、「眼睛快瞎了」。

有一名男網友在臉書社團抱怨自己的另一半，他因為工作的關係得深夜出門，但對方明明可以在家躺在床上舒服地睡覺，卻硬要跟著他四處奔波，忍受風吹雨打，他覺得對方這樣「笨死了」，但卻馬上擔憂地說，「哪天我不在(妳)怎麼辦啊…」。

跑車男傲嬌的抱怨文馬上引起網友「不滿」，認為這根本是炫耀文、放閃文，「奇怪，這個人怎麼發白色的圖出來啊」、「這邊可以發空白圖？」、「你這樣要那些單身狗怎麼辦」、「少在那邊放閃」、「上墨鏡，墨鏡擋不住這道閃光」、「為什麼我看不到文章？都是白色的啊」。

對於兩人對彼此好的方式，也讓不少人留言讚嘆，「是真愛」、「有洋蔥」、「請對她好一點，這樣的另一半不多了」、「那你就要好好保養自己和她的身體，才能一直陪著她」、「只要珍惜，對女人來說都值得」、「女人永遠只笨自己心愛的男人身上，什麼時候要收編啊大哥」。

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