未成年網美開直播澄清謠言 忘開美肌粉絲全崩潰：這不是17歲

未成年網美開直播澄清謠言 忘開美肌粉絲全崩潰：這不是17歲(圖/ 翻攝自影片、微博)

友善列印
／綜合報導
溫婉在停車場隨著音樂跳舞的模樣，讓她瞬間爆紅。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

網路直播盛行，越來越多帥哥和正妹等素人一夕爆紅，但不少網美的真面目往往讓粉絲心碎。大陸有一名17歲正妹溫婉因為在《抖音》上傳影片，瞬間擄獲大票粉絲的心，但她因為未成年帳號被封鎖；而人紅是非多，她也被挖出各種黑歷史，日前溫婉改在其他平台直播澄清謠言，但忘記開美肌濾鏡嚇壞粉絲，大家紛紛驚呼「說好的17歲變37歲？」

綜合陸媒報導，大陸一名自稱17歲的正妹溫婉先前因為在《抖音》上傳多部影片，甜美的外型跟有趣的肢體動作吸引不少粉絲，尤其她第一部影片在停車場隨著音樂跳舞的模樣，讓她瞬間爆紅，成為《抖音》的紅人；但因為溫婉未成年，帳號不久後遭到官方封鎖。

溫婉直播時使用美肌濾鏡前後對比照，讓粉絲全都心碎了。 溫婉直播時使用美肌濾鏡前後對比照，讓粉絲全都心碎了。(圖/ 翻攝自影片)

但在溫婉爆紅後，開始擁有粉絲支持，但昔日同學和好友紛紛爆料她的黑歷史，說她輟學、整形和男女關係複雜等。面對各種醜聞，溫婉日前轉往其他影音平台直播，稱「澄清網上關於我的任何不實謠言」，但她一開始疑似忘記使用美肌濾鏡，網友一點進去全驚呆，小巧稚嫩的臉蛋變成圓嘟嘟大嬸臉。

許多人看到溫婉沒用美肌濾鏡的真面目，紛紛心碎直言，「不好看了怎麼了？」、「肯定不是17歲啊！」、「變大嬸臉」、「開個美顏吧！」，也有人忍不住抱怨，「其實我一直看不懂她怎麼火了的」；溫婉看到網友留言後才知道自己沒有開美肌，嚇得趕緊打開濾鏡功能。

垃圾堆驚見薄紗辣妹！他好心靠...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。