未成年網美開直播澄清謠言 忘開美肌粉絲全崩潰：這不是17歲

2018年07月01日 11:37 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

溫婉在停車場隨著音樂跳舞的模樣，讓她瞬間爆紅。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

網路直播盛行，越來越多帥哥和正妹等素人一夕爆紅，但不少網美的真面目往往讓粉絲心碎。大陸有一名17歲正妹溫婉因為在《抖音》上傳影片，瞬間擄獲大票粉絲的心，但她因為未成年帳號被封鎖；而人紅是非多，她也被挖出各種黑歷史，日前溫婉改在其他平台直播澄清謠言，但忘記開美肌濾鏡嚇壞粉絲，大家紛紛驚呼「說好的17歲變37歲？」

綜合陸媒報導，大陸一名自稱17歲的正妹溫婉先前因為在《抖音》上傳多部影片，甜美的外型跟有趣的肢體動作吸引不少粉絲，尤其她第一部影片在停車場隨著音樂跳舞的模樣，讓她瞬間爆紅，成為《抖音》的紅人；但因為溫婉未成年，帳號不久後遭到官方封鎖。

溫婉直播時使用美肌濾鏡前後對比照，讓粉絲全都心碎了。(圖/ 翻攝自影片)

但在溫婉爆紅後，開始擁有粉絲支持，但昔日同學和好友紛紛爆料她的黑歷史，說她輟學、整形和男女關係複雜等。面對各種醜聞，溫婉日前轉往其他影音平台直播，稱「澄清網上關於我的任何不實謠言」，但她一開始疑似忘記使用美肌濾鏡，網友一點進去全驚呆，小巧稚嫩的臉蛋變成圓嘟嘟大嬸臉。

許多人看到溫婉沒用美肌濾鏡的真面目，紛紛心碎直言，「不好看了怎麼了？」、「肯定不是17歲啊！」、「變大嬸臉」、「開個美顏吧！」，也有人忍不住抱怨，「其實我一直看不懂她怎麼火了的」；溫婉看到網友留言後才知道自己沒有開美肌，嚇得趕緊打開濾鏡功能。