秒分辨台日女！他精闢點出4魔鬼細節 網嘆：氣質不是一天造成

2018年07月01日 13:04 邱柏玟

台灣曾經有段時間掀起哈日風，在路上也能看到許多日系打扮的女生，造成有無法分辨是台灣人還是日本人的狀況。最近一名日本女星大久保麻梨子(Okubo Mariko)在臉書分享一張和姊妹淘的合照，提到有台灣朋友看完直說「是日本朋友吧」，讓她相當訝異一眼就能分辨，好奇「照片有什麼日本女生特色嗎？」

大久保麻梨子原本在日本是一名寫真女郎，從2011年到台灣工作後，努力轉換跑道，在2013年更獲得第48界金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角獎，也繼續在台灣進行演藝工作。而在2015年爆出她有一名台灣男友，兩人也在2016年11月16日登記結婚，正式成為台灣媳婦，目前在積極取得台灣身分。

6月23日大久保麻里子在臉書分享一張跟姊妹淘聚會的合照，說她的台灣朋友看到照片後，毫不猶豫地表示「是日本朋友吧」，讓她超驚喜，直言「什麼！？只看照片一眼看得出來是日本人？！」，推測照片裡是否有什麼日本女生特色；照片中3人都穿著露肩蓬蓬袖上衣，臉上也都帶著甜美笑容，看得出來是一場開心的聚會。

有網友精闢點出分辨台日女的4大細節，其中許多人都贊同日本女生有獨特的氣質。(圖/ 翻攝自臉書@大久保麻梨子 Okubo Mariko)

有不少網友看到3人的美照，笑說「只看到3名正妹」、「台灣人日本人都沒關係，正就好」、「正妹的朋友真的都是正妹」。不過，有網友精闢分析4特點，輕鬆分辨台日女，第一點是臉，他認為台日韓人的臉其實很容易區分，只有少部分人不好分；第二點是妝容，特別是眼部，日本女孩一定會全妝出門，而且偏好粉色系，帶有自然乾淨的感覺，不太會有人工感。

第三點式穿著打扮，照片中3人的打扮很日系，蓬蓬袖、花紋公主裙、粉紅格子襯衫等，會給人一種鄰家乖女孩的感覺，這些都不像是台灣女生常見的穿搭；第四點就是氣質，這點是許多網友都很認同，但又無法用文字具體說明，「氣質不是一天造成的」、「內在內在散發得氣質」、「主要是氣質」、「就是日本女孩特有的氣質～」。