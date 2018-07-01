郵差留紙條告狀「牠們偷吃我的午餐」 2狗回信結局好暖

郵差留紙條告狀「牠們偷吃我的午餐」 2狗回信結局好暖(圖翻攝自臉書/Carol Jordan)

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／綜合整理

狗狗就像小孩子一樣愛搗蛋，總是逗得我們哭笑不得。美國一名女飼主日前回家後，收到一封郵差留下的紙條，對方告知兩隻狗吃掉他的午餐，由於擔心狗會吃到什麼不能吃的，因此貼心提醒要她注意，此舉讓狗主人相當感動，還用愛犬的口吻回信給郵差，這篇故事讓不少網友直呼好暖。

郵差留紙條告狀「牠們偷吃我的午餐」 2狗回信結局好暖(圖翻攝自臉書/Carol Jordan) 郵差留紙條告狀「牠們偷吃我的午餐」 2狗回信結局好暖(圖翻攝自臉書/Carol Jordan)

狗主人凱羅(Carol Jordan)最近收到郵差留下的紙條，內容提到「嘿！我送包裹到你家時，你的兩隻愛犬偷溜進我的郵政車裡，牠們還找到我的午餐，吃掉裡面的雞蛋、紅蘿蔔及南瓜子，我不知道這樣會不會造成牠們肚子不適，所以叮嚀你一下」。

狗主人用狗的口吻回信，讓不少網友直呼好Q(圖翻攝自臉書/Carol Jordan) 狗主人用狗的口吻回信，讓不少網友直呼好Q(圖翻攝自臉書/Carol Jordan)

原來，凱羅的愛犬Bear和Bull，偷吃掉郵差的午餐，對方出於關心才留紙條囑咐，此舉也讓凱羅感到相當感動，隨後她也寫了一封信感謝對方，還用愛犬的口吻回覆「很抱歉我們吃了你的午餐，也謝謝你的分享。附註：我們的主人說，謝謝你的留言。但我們不喜歡那張紙條，那害我們麻煩大了」，並附上一張SUBWAY禮物卡作為補償。

凱羅受訪時透露，愛犬Bear和Bull其實經常給郵差或送貨員添麻煩，還曾有快遞員說過，狗狗們會趁他下車時，偷跳上貨車坐在前坐。而且牠們倆也非常聰明，常做出咬壞機器、扯爛水管等搗蛋行為，往往都隱藏的很好，凱羅每次事隔好久才會發現，讓她好氣又好笑。

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