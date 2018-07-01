涼鞋女路邊遇襲「竹籤穿透左腳皮肉」 友痛批：惡作劇會玩死人

涼鞋女路邊遇襲「竹籤穿透左腳皮肉」 友痛批：惡作劇會玩死人(圖/ 翻攝自臉書@ PLAY HARD 玩硬)

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有香港網友分享朋友遇到可怕的惡作劇，遭天外飛來的竹籤刺穿左腳。 有香港網友分享朋友遇到可怕的惡作劇，遭天外飛來的竹籤刺穿左腳。(圖/ 翻攝自臉書@ PLAY HARD 玩硬)

日常生活中常常會遇到各種難以預料的事情，該如何保護自身安全成為每個人相當重要的課題。最近香港大埔有一名女子過馬路時，突然覺得穿著涼鞋的左腳有疼痛感，才發現左腳遭到長竹籤刺穿皮肉，相當驚悚；她的友人也將此事分享到臉書，提醒大家小心，更痛批「這樣玩法會死人的」。

有一名香港女網友在臉書社團《PLAY HARD 玩硬》發文，提到她的朋友穿了一雙涼鞋出門，在大埔中心從翠屏過昌運東海堂馬路時，左腳突然傳來一陣劇痛，低頭看才發現有一根長竹籤，直接穿過鞋面，更刺穿她的左腳皮肉，當場鮮血直流；受害者及時就醫治療，所幸沒有大礙，連醫師看到竹籤刺穿整雙鞋都十分訝異。

受害者就醫時滿腳鮮血。 受害者就醫時滿腳鮮血。(圖/ 翻攝自臉書@ PLAY HARD 玩硬)

原PO表示，她的朋友在受傷當下，有停下來觀看四周，但除了她一人之外，只有幾輛停下來的車，所以初估不是大車輾過導致竹籤飛到她腳上，而從竹籤穿刺朋友腳的角度推斷，「相信是從高處發射下來」；她看到朋友受傷也很難過，痛批惡作劇的人太可恥太卑鄙，「這樣玩法是會死人的」，她也希望大家看到朋友的經驗後，出門會更加注意自身安全。

大票網友看完原PO朋友的經驗，紛紛留言，「看到都覺得痛」、「玩具弩」、「有那麼強的穿透力，可能是自製弩箭」、「好像是射擊器射出的一樣」、「如果插中其他部位就好嚴重」、「角度好像是樓上向下射」。

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