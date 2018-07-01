化妝像換人！大嬸變「瓜子臉正妹」 網驚：年輕20歲

化妝像換人！大嬸變「瓜子臉正妹」 網驚：年輕20歲(圖翻攝自/抖音)

友善列印
/綜合報導
化妝像換人！大嬸變「瓜子臉正妹」 網驚：年輕20歲

現在女性化妝技巧越來越高招，甚至可以把村姑畫成正妹。最近網路上流傳一段化妝影片，一名戴著草帽且略顯年紀的女子，在公園裡表示自己要火速化個妝，沒想到經過化妝品的修飾後，女子再換件時尚的露肩上衣，從原本的村姑變身成正妹，讓許多網友看得嘖嘖稱奇。

影片中，一名打扮像村姑、魚尾紋明顯的女子，在鏡頭前表示自己要火速化妝，之後她拿出保溼品與粉底塗抹，皮膚蠟黃的肌膚變得吹彈可破，再來畫上眼影、眼線及假睫毛等，臉頰旁與鼻梁也畫上陰影，從原先扁塌鼻子的大餅臉，瞬間變成擁有高挺鼻樑的瓜子臉正妹。

妝前妝後對比圖(圖翻攝自/抖音) 妝前妝後對比圖(圖翻攝自/抖音)

之後原本化妝的地方來了許多人，因此她改了地點，也脫去顯老的襯衫，換上一件露肩的上衣，化妝前後的劇烈變化，讓不少網友都嚇壞，而目前該段影片已累積33萬觀看次數，許多人表示「同一人嗎？這不是易容術，是幻覺是幻覺...」、「詐騙集團...」、「一秒48(歲)變28(歲)」。

不過也有人質疑影片真實性「8秒的時候就換人了，看耳朵就知道了」、「看牙齒就不同人啊…」。還有人認為，該女子妝前應該沒這麼老，可能是靠特效動過手腳「前面有開放大特效，樹都扭成這樣，不過還是很猛」、「化妝前的照片已被醜化來加大對比效果」。

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