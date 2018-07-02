與離職同事吃飯！老闆見「送別合照」氣瘋 傳訊逼員工辭職

2018年07月02日 07:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

好同事若是要離職，其他人都會感到不捨，會利用放假時間聚聚，歡送對方找到更好的工作。大陸有一名網友爆料，先前有一名同事離職且要回鄉，因此大家便相約吃飯，豈料隔天老闆看見他們的合照，竟在群組裡要其他在職員工離職，讓許多人都看傻眼。

大陸一名網友在論壇《19樓》表示，最近得知前公司員工要離職，而且要離開杭州回家鄉，於是他們連同幾名在職同事與前員工，一共10人左右相約吃飯，期間也開心的拍了合照並PO上網，豈料前老闆看見這張照片後，竟大發雷霆。

網友曝光老闆對話紀錄(圖翻攝自/19樓論壇)

更傳訊息到公司聊天群組，要求出現在照片裡的兩名在職員工，隔日自己提交離職申請，並寫下「請你離開我的公司」，而其中一名被莫名辭退的同事，則表示自己與離職同事吃飯，不僅沒有觸犯公司規定，也未沒損害公司利益，更反問離職原因「難道就因為朋友要離開杭州了，我們吃飯送別還拍了這張照片？」。

但此番話並未改變老闆的想法，他最後僅丟下一句「請在照片裡沒有離職的，自己提交辭職報告，謝謝！請你離開我的公司」。許多網友為此打抱不平「老闆有病吧！」、「垃圾公司，我就不離職，有種你辭退我」、「有這種老闆，過不了多久就倒閉了」、「不要主動辭職，如果老闆炒你要賠償你的」。

還有網友分享類似經歷「我們公司直接規定，在職員工不准有超過三人的私下聚餐，說是不准有私下的小圈子。這個違法嗎？」、「以前待過一個公司，老闆也是這樣，如果和有離職傾向的員工走太近，他會處處針對你，讓你工作各方面不順心，還不讓員工之間走的太近，怕互相討論，怕員工對公司有負面情緒」。