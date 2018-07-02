母親遭貨車撞飛亡！他見遺物便當盒秒淚崩 「給我的最後一堂課」

2018年07月02日 09:04 邱柏玟

原PO剛經歷喪母之痛，心痛到他哭到哭不出聲。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

有的人長越大和家人的距離卻越遠，尤其是生養自己的爸媽，往往「失去後才記得珍惜」。最近有一名男子的母親遭到大貨車撞飛當場身亡，讓他心痛不已，後來到警局領回母親遺物時，看到一個便當盒後瞬間淚崩，想起不久前兩人的對話，要他從事餐飲業就該用心做，沒想到卻成了「母親給的最後一堂課」。

昨(1)日一名男網友在臉書社團發文抱怨，提到母親因為重大車禍過世，他到警局交通隊領回母親車禍遺物時，看到遺物中有一個便當盒他就忍不住流淚，回家打開便當盒後更當場淚崩。

原來他想起不久前跟母親的對話，原PO說自己從事餐飲相關工作，都是做菜給和自己小孩年齡相仿的小朋友，母親就特地告訴他「要小心喔」，他也說他都知道，「我都當是煮給自己兒子們吃的在煮、在顧！」，母親聽完後接著說，「本來就是要安內(這樣)～要簡單、要健康、要用心」。他回想起這段珍貴的對話，居然成了「母親上的最後一堂課」，他表示只要想到就心痛，痛到大哭卻哭不出聲。

原PO看到媽媽遺物中的便當盒，當場淚崩，想起媽媽給他上的最後一堂課。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

原PO的母親在6月30日發生重大車禍，被一輛貨車強力衝撞後，瞬間彈飛到路邊車輛的後車底，警方表示對方煞車痕跡有30多公尺長，但貨車司機並非酒駕；他在警局裡看到肇事者，氣得直問「你有沒有老婆小孩？你有沒有父母？我母親會一到桃園市殯儀館，出殯前你要來上香」，告訴對方如果沒有來就什麼都不用談。

這篇「抱怨文」讓近萬網友超鼻酸，紛紛留言安慰他，「加油，打起精神日子還是要過！」、「別傷心，你的母親永遠都在你的心中」、「就哭出來吧！但是莫要太過於悲傷，要照顧好你自己，才是孝順」、「記住媽媽對你講的話，做吃的最重要的是良心，你是最棒的」、「媽媽真的很有愛心，你好好地哭一場，然後把媽媽的愛傳下去」。