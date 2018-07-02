行李架當椅子！阿姨「雙腳懸空」掀論戰 網嘆：偷拍公審台灣風格

行李架當椅子！阿姨「雙腳懸空」掀論戰 網嘆：偷拍公審台灣風格(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

友善列印

許多民眾搭乘大眾交通工具時，上車總會先找位子坐，沒地方坐的話只好找地方倚靠。有一名網友早上搭捷運時，看到一位阿姨走進車廂後，旁邊有座位卻直接坐在行李架上，甚至「雙腳懸空」，讓他拍照PO網問「是行李架還是椅子？」；沒想到他將該名阿姨PO網公審，意外掀起網友論戰，有人更痛批「自以為正義」。

一名網友在臉書社團上傳一張無碼阿姨坐在捷運行李架上的照片，但弔詭的是，行李架旁邊有不少空座位，但阿姨卻選擇「雙腳懸空」坐在行李架上，讓原PO相當不解「這是行李架還是椅子？」；他也補充表示，整個車廂只有4個乘客，很多座位但她都不坐，「偏要坐架子」。

有不少網友發現車廂裡有空位，不解阿姨為何要坐在行李架上。 有不少網友發現車廂裡有空位，不解阿姨為何要坐在行李架上。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

大票網友看到阿姨「愜意」坐姿，紛紛忍不住開玩笑，「難道有輕功還要跟你報被嗎？」、「阿姨在外拍，你們懂什麼啊」、「沒看到車上都坐滿了嗎？只好坐那邊了」、「阿嬤造型的行李」、「她在驗收行李架的荷重，全民監督公共品質」；不過，也有一些網友說，「比較好奇有椅子怎麼不坐」、「體諒一下老人家吧，或許這坐姿讓她腰背膝蓋比較舒服」。

但有部分網友不同意PO的行為，認為他偷拍別人再分享到網路上公審，還沒有幫該名阿姨的臉打上馬賽克很沒品，「不用什麼事都拿出來公審，起碼臉也馬賽克一下」、「你家人？憑什麼偷拍還PO網？看不慣可以直接跟奶奶說，不要自以為正義好嗎？」、「別亂拍又不碼亂PO上網好嗎…台灣就是有你這種人，現在都沒隱私可言了」。

但原PO偷拍阿姨又無碼上傳網路公審的行為，遭到不少人撻伐。 但原PO偷拍阿姨又無碼上傳網路公審的行為，遭到不少人撻伐。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

以前指考倒扣到負分？網揭「這...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。