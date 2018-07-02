行李架當椅子！阿姨「雙腳懸空」掀論戰 網嘆：偷拍公審台灣風格

2018年07月02日 12:04 邱柏玟

許多民眾搭乘大眾交通工具時，上車總會先找位子坐，沒地方坐的話只好找地方倚靠。有一名網友早上搭捷運時，看到一位阿姨走進車廂後，旁邊有座位卻直接坐在行李架上，甚至「雙腳懸空」，讓他拍照PO網問「是行李架還是椅子？」；沒想到他將該名阿姨PO網公審，意外掀起網友論戰，有人更痛批「自以為正義」。

一名網友在臉書社團上傳一張無碼阿姨坐在捷運行李架上的照片，但弔詭的是，行李架旁邊有不少空座位，但阿姨卻選擇「雙腳懸空」坐在行李架上，讓原PO相當不解「這是行李架還是椅子？」；他也補充表示，整個車廂只有4個乘客，很多座位但她都不坐，「偏要坐架子」。

有不少網友發現車廂裡有空位，不解阿姨為何要坐在行李架上。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

大票網友看到阿姨「愜意」坐姿，紛紛忍不住開玩笑，「難道有輕功還要跟你報被嗎？」、「阿姨在外拍，你們懂什麼啊」、「沒看到車上都坐滿了嗎？只好坐那邊了」、「阿嬤造型的行李」、「她在驗收行李架的荷重，全民監督公共品質」；不過，也有一些網友說，「比較好奇有椅子怎麼不坐」、「體諒一下老人家吧，或許這坐姿讓她腰背膝蓋比較舒服」。

但有部分網友不同意PO的行為，認為他偷拍別人再分享到網路上公審，還沒有幫該名阿姨的臉打上馬賽克很沒品，「不用什麼事都拿出來公審，起碼臉也馬賽克一下」、「你家人？憑什麼偷拍還PO網？看不慣可以直接跟奶奶說，不要自以為正義好嗎？」、「別亂拍又不碼亂PO上網好嗎…台灣就是有你這種人，現在都沒隱私可言了」。