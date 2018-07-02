2018年07月02日 13:59 邱柏玟

砂石車國道飄移緊貼休旅車 嚇到駕駛「褲底一大包」(影片/ 取自臉書《聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團》)

國道上這樣開車太誇張！一名駕駛日前遇到一輛超囂張的砂石車，從內側車道疑似因為前方車輛開太慢想超車，在按喇叭後就使出「飄移」，右滑差點撞上一輛休旅車，造成休旅車急閃避，害駕駛差點撞上，嚇得他當下「褲底一大包」。

6月30日早上9點半左右，有一名男網友開車行經國道10號往旗山端12公里處，起初沒注意到左後方車輛，和副駕駛座的友人聊天到一半，聽到刺耳的喇叭聲，沒多久有一輛砂石車高速從內側車道出現，突然使出「玩命飄移」貼近隔壁車道休旅車，再瞬間回到內側，這驚悚過程不到3秒鐘的時間。

兩台車的車身差一點點就貼上，休旅車駕駛當下也嚇得緊急向右行駛，差點被男網友撞上，慶幸的是，原PO反應夠快才沒釀成災禍；但這驚險的體驗，讓他決定將行車紀錄器影片分享到網路上，警惕自己也提醒其他駕駛開車要專心，並嚇得直言「對不起我褲底已經一大包，先去換褲子了」。

許多人看到砂石車駕駛惡劣的行徑，險釀成嚴重車禍，要不是休旅車駕駛和原PO反應及時，否則後果不堪設想，紛紛痛批「差點害到原PO了，還好大哥反應快」、「閃的漂亮10分，該死的砂石車拿人命開玩笑」、「趕去義大醫院」、「內線那台砂石車，是傳說的旗山殺手」、「這台砂石車太誇張了，檢舉吧」。

有網友更氣憤地說，「不管前因後果如何，內線砂石車都無須這樣開車，只要造成事故，不知道要毀掉幾個家庭，而這個後果不是一個砂石車司機負擔的起的」；也有人提醒開小型車的駕駛，「高速公路三線道的中間車道是大車的超車道，你開慢車就乖乖到慢車道，讓出一條通路給大車」。