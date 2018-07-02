「老公像中央空調」妻PO對話內容 網怒：這全球暖化吧

「老公像中央空調」妻PO對話內容 網怒：這全球暖化吧(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

暖男在女生眼裡都很受歡迎，但若有另一半都應該懂得避嫌。最近有一名人妻上網抱怨，自己的老公就像是「中央空調(指對其他女性都很好」，兩人甚至為此爭吵不斷，讓她相當苦惱PO出對話內容，許多網友則表示「連『想妳』、『陪妳』都出來了這樣妳還相信只是中央空調？」。

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一名女網友在《爆怨公社》透露，與丈夫結婚兩年育有一子，「但是我的老公像是中央空調，總是沒辦法對異性保持距離」，兩人婚後經常為此問題爭吵，對方儘管說過要改，卻一犯再犯，但為了孩子，她最後選擇忍氣吞聲，但最近又看見老公與其它女性的對話內容，讓她相當火大，於是詢問網友「我到底應該怎麼做？」。

只見對話截圖，男子與其它網友對話相當曖昧，期間還向對方報備行蹤，甚至還說出「跟你相處習慣了嘛！」、「想你」、「沒聽到你聲音睡不著」、「想聽妳的聲音」等語，最後甚至傳飛吻貼圖並寫「親一個」，讓人感覺他們的關係匪淺。

「老公像中央空調」妻PO對話內容 網怒：這全球暖化吧(圖翻攝自/爆怨公社) 「老公像中央空調」妻PO對話內容 網怒：這全球暖化吧(圖翻攝自/爆怨公社)

許多網友則氣得表示「我老公要是敢怎樣，不用打牌位了！直接讓他變牌位」、「好好聊聊吧！真的沒辦法改，還是分開一段時間觀察他，但我覺得2年來一直有這種行為，應該是沒有很愛妳，好好想想」、「如果是慣犯還是帶著孩子早早離開，浪費青春在這種人身上真的不值得」、「現在才知道這樣算中央空調，我還以為這叫全球暖化呢」。

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