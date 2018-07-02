全家都神基因！陪女兒參加選美 41歲辣媽意外獲冠軍

全家都神基因！陪女兒參加選美 41歲辣媽意外獲冠軍(圖翻攝自ig/msgalaxyaustralia2018/圖最右邊為41辣媽，與其他參賽者合照)

友善列印
/綜合報導

愛美是女人的天性，若要參加選美更需勇氣。澳洲一名17歲正妹從小希望可以成為「澳洲小姐（Miss Australia）」，但長大後參加各項比賽，但始終未得到好成績，因此感到相當挫敗，其母親為了鼓勵女兒再度參賽，於是決定與女兒一起參加選美，豈料結果竟是41歲母親獲得澳洲區冠軍。

左者為女兒絲賓莉（Jourdyn Spinley），右者則為母親泰米（Tammy Roberts）(圖翻攝自ig/msgalaxyaustralia2018) 左者為女兒絲賓莉（Jourdyn Spinley），右者則為母親泰米（Tammy Roberts）(圖翻攝自ig/msgalaxyaustralia2018)

綜合外媒報導，來自珀斯（Perth）的絲賓莉（Jourdyn Spinley）成長於單親家庭，與母親相依為命，她從小希望可以成為「澳洲小姐（Miss Australia）」，但因她表現不佳又頻頻參賽，期間曾遭到其他網友謾罵與質疑，讓她自信心受到打擊，也因此感到不開心。

Tammy Roberts 👸🇦🇺（@msgalaxyaustralia2018）分享的貼文 張貼

絲賓莉的母親泰米（Tammy Roberts），為了增加女兒的信心，因此陪同她一起參加「銀河小姐（Miss Galaxy）」的比賽，希望女兒不要放棄自己的夢想，沒想到母女合作下，母親泰米竟獲得澳洲區冠軍，而女兒絲賓莉則獲得亞軍，而泰米下個月更要代表澳洲，飛往美國參加銀河小姐的決賽。

Tammy Roberts 👸🇦🇺（@msgalaxyaustralia2018）分享的貼文 張貼

絲賓莉對於母親獲冠軍一事，感到相當開心「能與媽媽一起做特別的事，讓我覺得很有趣」、「我們永遠不會忘記，每當想起來這段往事，我會記得這是我們共同的回憶」，而泰米也想藉此告知其他女性，年紀並非一切「我們不是只會坐在家裡，儘管40歲了，還是可以做出不一樣的事」。

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