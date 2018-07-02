2018年07月02日 21:11 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

「一夜增4百萬粉絲」網紅嘟嘴片爆紅 男童看完嚇到想吐(影片來源/youtube/米粉娛樂)

現在網路發達，僅要拍攝具有爆點的影片，人人都可能意外爆紅。大陸最近有一名長相平凡的女子，靠著拍攝一段「嘴巴嘟嘟」影片爆紅，讓她一夕增加400多萬粉絲，而她會紅的原因，不僅是她不做作的搞笑拍片手法，還有她招牌的大暴牙。

大陸網紅「嘟嘟姐」因拍「嘴巴嘟嘟」影片爆紅，而她的暱稱為「善良的素顏小可愛」，是一名育有一個孩子的媽媽，平時對直播及拍攝影片很感興趣，因此經常會將作品PO上網，這次她拍攝「嘴巴嘟嘟」的快手短片，意外在網路掀起模仿熱潮，而該支影片更累積1500萬觀看次數，甚至吸引400萬粉絲追蹤。

嘟嘟姐嘴巴並未這麼暴，而是使用特效的效果，直播時可以看見她的真面目(圖翻攝自/每日頭條)

由於嘟嘟姐率真的個性，讓她在首次開直播時，就吸引好幾萬粉絲觀看，據了解，她整場收入就高達人民幣182萬元（約新台幣910萬元）。許多網友表示「嘟嘟姐唱得比原唱好聽」、「她的嘴巴我不行」、「我的審美觀跟不上大家的腳步」，也有人透露，其實嘟嘟姐直播時，牙齒並沒有這麼暴，是使用特效後的效果。

有趣的是，微博帳號《抖音扒皮》也PO出一段影片，是一名1歲兒童看「嘟嘟姐」爆紅的影片，沒想到他卻露出吃驚的表情，最後甚至捂著嘴巴，發出想吐的聲音，讓網友笑翻表示「小孩子的反應太誠實了」。