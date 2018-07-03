女童帶美工刀上音樂課！含淚說出真相 母親當場崩潰

女童帶美工刀上音樂課！含淚說出真相 母親當場崩潰(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

孩子若是出現異常舉動，做父母的都應該主動關心。大陸浙江杭州一名11歲女童，去年7月向一名胡姓男子學二胡，但之後其母親，卻發現女兒開始排斥上課，一問之下才得知，女兒竟遭胡男多次猥褻，甚至導致她對二胡失去興趣，但為了不讓母親失望，便自帶美工刀自衛並選擇忍耐，獨自面對狼師。

11歲女童小莫(化名)去年7月，被安排至胡男家中學拉奏二胡，而該名老師原本任職於浙江某戲團，待退休後被邀請到富陽區某間學校擔任老師，而他也在家中開設一對一培訓班，起初小莫回家後會誇讚，老師教的很好，但直到12月後，小莫開始拒絕去上課。

而母親不知其原因，認為是女兒跟不上進度，才會耍脾氣不去上課，更因此罵了小莫一頓，直到今年1月中，老師還特地打電話給小莫母親，催促她早點帶女兒過去，而小莫原先相當不願意，之後才穿上緊身毛衣和牛仔褲，期間還企圖偷拿父親的打火機，但因被發現而作罷。

直到小莫放學回家後，其母親才發現女兒不對勁，反問是不是因學得不好才難過，而小莫則說出「胡老師摸了我」，當時母親還沒發現事情嚴重性，開玩笑的表示是因為老師喜歡她，小莫最後哭著說出真相「你以為我傻呀！老師是手伸進我衣服裏摸的！」，小莫母親聽聞當場崩潰。

小莫之後更從口袋裡掏出一把美工刀，並提到「我不想讓大人擔心，所以想自己解決」，小莫父母事後趕緊報案，對於女兒遭猥褻一事，感到相當自責，而小莫也說出，自從去年12月開始，老師就多次以「手冷」為藉口，將手伸進她的衣服裡，撫摸她的胸部及下體。而胡姓老師因猥褻兒童罪起訴，最終被判有期徒刑一年六個月，且受刑完畢後，在3年內不得從事教育相關職業。

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