為愛下海賣身！養毒蟲男友卻被劈腿 17歲少女崩潰跳橋

2018年07月03日 08:00 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

人家都說愛情是盲目的，為了愛什麼都願意！大陸江西一名17歲周姓少女疑似因為男友劈腿，受不了打擊已死相逼，竟當著男友和閨密面前從橋上向下跳，送醫後不治身亡；有知情人士更跳出來爆料，周女為了遊手好閒的毒蟲男友疑似從事性交易，但真心換絕情，得知對方劈腿太難過才決定尋短。

綜合陸媒報導，最近大陸微博瘋傳一段少女輕生的影片，畫面中站在大橋欄杆外的短髮女子就是周女，周遭有幾名閨密不斷勸說，希望她能冷靜不要衝動，而周女的男友也站在一旁不知所措；一開始周女大聲質問男友劈腿的事情，但沒多久她突然鬆手後仰，直接墜入河裡，閨密們看到周女掉落後尖叫連連，並四處找人求救。

劈腿男友和閨密們急著下跪向民警求助。(圖/ 翻攝自微博)

儘管有民警趕到現場，周女的男友及閨密紛紛下跪求救，但民警卻束手無策，只能打電話報警請請支援；後來，周女被找到後緊急送醫，但經搶救後仍宣告不治。

周女的一名好友看到正值青春年華的少女被逼上絕路，氣得私下爆料，直指周女的男友其實是名毒蟲，周女下海賣身都是為了養他，但他卻不知感恩，甚至透過各種交友軟體、影音平台誘騙未成年少女，不只周女傻傻被哄到去賣身，已經有多名少女被騙去酒店工作；而該名好友還直言，「這是我名字和身分證字號，以上陳述事實我願意負法律責任」。

周女的好友私下爆料，其劈腿男友早就誘騙多名未成年少女去酒店工作。(圖/ 翻攝自微博)

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