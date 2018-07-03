網紅承認收乾爹斗內4500萬 堅稱「我們沒做」被網友噓爆

2018年07月03日 09:13 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

馮提莫出面回應乾爹包養一事。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

最近大陸知名網紅馮提莫遭爆料接受土豪乾爹包養陪睡，甚至網路上流出不雅影片，但經查證乾爹其實是月入3千人民幣(約新台幣1.5萬元)的已婚小會計，但為了斗內(打賞)馮提莫，竟虧空公司960萬元(約新台幣4500萬元)公款；日前，馮提莫鬆口承認有收錢，但堅稱和乾爹「只有見面沒發生性行為」。

綜合陸媒報導，網紅馮提莫一開始是線上遊戲《英雄聯盟》的實況主，但外型甜美、歌聲又好聽，讓她短時間就擄獲大票粉絲，還被冠上「最正實況主」的封號。不過，人紅是非多，先前網路上瘋傳馮提莫和乾爹發生關係的不雅影片，甚至傳出有乾爹砸錢包養她，馮提莫才會從實況主轉型成歌手。

馮提莫當初是一名《英雄聯盟》遊戲實況主，因為外型甜美歌聲好聽擄獲大票粉絲。(圖/ 翻攝自微博)

但有知情人士爆料，馮提莫其實在2015年就已經結婚，但為了吸引更多粉絲支持，在鏡頭前始終「維持單身形象」；而包養她的王姓土豪也被肉搜起底，其實只是一名已婚有小孩的會計，月薪僅3千人民幣(約新台幣1.5萬元)，但從幾年前對馮提莫深深著迷後，就會小額斗內，卻為了得到她的注意，竟短短10個月時間虧空公司960萬人民幣(約新台幣4500萬元)，只為了斗內馮提莫。

王男因此獲得女神注意，被爆出兩人每周都到高檔飯店開房間約會，結果公司年終要進行財務審查，他害怕挪用公款被發現，竟在和馮提莫約會後在飯店自殺，經搶救後撿回一命，後來也決定自首。挪用公款包養網紅一事登上社會新聞，女直播主也被認出是馮提莫，引起粉絲一陣譁然。

馮提莫近日接受訪問時，承認有收土豪的斗內和禮物。(圖/ 翻攝自YouTube影片)

後來網路上也流出兩人約會的床照，馮提莫一開始也神隱不回應，直到2日才接受訪問，她也承認有接受王男的斗內和禮物，但堅稱兩人只有在很多人的聚會碰面過一次，「沒有開房發生性關係」。

許多網友看完馮提莫的聲明都不以為然，紛紛留言噓爆她，「難道是開房討論會計學嗎？」、「你們信嗎？反正我不信」、「砸900萬沒啪到，妳是在侮辱我們群眾的智商嗎？」、「100多萬買一次見面？果然貧窮限制了我的想像力」。

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