2018年07月03日 10:40 李珮雲

麻布袋裝狗「當垃圾」丟路邊 網轟冷血里民：惡魔的臉孔（影片取自徐文良（徐園長護生園）臉書）

社區之大卻容不下流浪狗？台南地區專門救援流浪動物的徐文良（徐園長護生園）昨（2日）接獲網友緊急通報，指控台南市東區富裕里里長董進龍偕同里民綁了好幾個麻布袋，且袋內都是流浪犬。徐園長護生園獲報後，擔心犬隻會窒息而亡，立即通報台南市動保處後火速趕抵現場救援，消息一出引起廣大網友震驚和氣憤，紛紛砲轟「你可以不喜歡，但請不要傷害，世界是共有的，人類沒有比較高級！」

長年投入流浪動物救援的「徐園長護生園」徐文良在臉書PO文表示，「因為你們的不喜歡，所以就可以漠視生命，用如此不人道的手段嗎？用麻布袋裝，悶死算牠們倒楣嗎？如果不是網友一直待在現場等我們到達，你們會拿籠子出來裝嗎？」

徐文良說，流浪犬媽媽帶著小幼犬們，個個夾著尾巴不敢動，如此親人的毛孩子卻被當地里民指控狗狗造成困擾，不禁感嘆「你們都是長輩，請問這樣是要怎麼教育下一代好好處理事情？」他也呼籲政府單位做好生命教育宣傳、不要輕忽，因為「下一次布袋裝的有可能是我們的親友」。

徐文良（徐園長護生園）接獲通報後趕抵現場救援，最後把麻布袋內的犬隻接回園區照顧（圖右）。（圖／徐文良（徐園長護生園）提供）

台南市動物防疫保護處接獲通報後隨即趕抵現場了解，經與徐文良團隊討論後，流浪犬隻由徐文良帶走，動保組稽查員將釐清是誰將狗裝入麻布袋，並遺棄在裕農路上，若涉及《動保法》將依法開罰。

不少網友看了影片後紛紛砲轟「難道造成你困擾第一個步驟就是用麻布袋把對方丟進去綁起來嗎？還可笑的在那邊錄影蒐證？這明顯是蓄意傷害啊！這行為非常嚴重有問題，而且說不定是累犯了，太可惡太可怕了！」、「為什麼人類要這麼自私？你們有家遮風蔽雨，牠們只是想生存就被這樣對待」、「事實是我只看到一個嚇傻的狗媽帶著嚇呆的幼幼，弱勢的牠們讓你覺得『困擾』？你就可以不尊重生命？里長帶頭違法？動保法是假的嗎？你們好大權力殘害生命，還喊冤」、「共存很難嗎？可怕的不是狗狗！是人類的自私！」。