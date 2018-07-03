兒子爆料教授老爸「潛規則」 學生態度兩極

2018年07月03日 11:31 邱柏玟

許多大學生在迎接寒暑假來臨前，最怕收到成績單後數字太難看，可能得重修或被二一。最近有一名男大學生爆料自己的爸爸是「佛系教授」，給分方式讓他聽了也傻眼，更恨不得爸爸是自己的老師；但教授給分潛規則卻引起網友論戰，有人羨慕也有人反對，態度兩極。

1日早上有一名男大學生在《Dcard》發文，他的爸爸是一名大學教授，現在差不多是期末考結束算成績的時候，他一早就幫忙爸爸登記他的學生的成績，只是他很納悶「為什麼沒有人低於60(分)」，於是開口詢問「怎麼沒有人低於60(分)啊」，爸爸回應「只要有來考試，我就會讓你過啊」。

男大學生分享當教授的爸爸授課潛規則，意外掀起其他學生熱烈討論。(圖/ 翻攝自《Dcard》)

聽到爸爸的回答讓他嚇到無言，接著追問「那平常點名一次都沒到只有考期中(考)期末(考)的勒？」，沒想到他的爸爸淡定地說，「會過啊友來考試就會過了」。男大學生跟爸爸聊天後，直言「真希望我爸是我的老師啊，這樣我就不會唸的那麼辛苦了」。

男大學生將「大佛」爸爸授課潛規則分享到網路上，意外引起許多大學生論戰，態度兩極，一部分人都直呼「想修爸爸的課」、「佛系教授出現了，緣分到了，時間到了，自然就過了」，甚至有就讀南臺科技大學的網友開玩笑，「你爸爸要不要來南台教書呢？」；但有網友擔心地說，「你這樣公開會不會害到你爸啊？下次就沒有爽過之類的」。

男大學生分享當教授的爸爸授課潛規則，意外掀起其他學生熱烈討論。(圖/ 翻攝自《Dcard》)

但有另一派網友不認同「佛系教授」的做法，「這樣不就可以平時翹課考試再來考就好了嗎？這樣有比較好嗎？那些全勤又認真讀書的是笨蛋」、「慣學生」、「通識課就算了，如果是系上開的課這樣很糟糕，跟繳錢買學分有什麼不一樣」、「說真的這種都沒有區隔的老師或教授我才覺得不好」。