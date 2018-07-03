世足花絮》慘輸比利時…一張日本隊球員休息室照片感動全世界

世足花絮》慘輸比利時…一張日本隊球員休息室照片感動全世界（圖／翻攝自Priscilla Janssens推特）

友善列印
／綜合報導

2018世足賽16強戰中，日本對上比利時一役，最後以2比3遭到絕殺，止步16強，不僅現場日本球迷爆哭，就連球員也落寞打包回國。儘管無緣晉級8強，但是一張日本隊球員休息室的照片卻感動無數球迷，贏得所有人的尊敬！

日本「藍武士」3日凌晨對戰比利時「紅魔」，雙方上半場都未進球，下半場開踢不到10分鐘，日本卻意外連進兩球，沒想到不但被追回比分，在最後一刻還被比利時踢進致勝球，無緣晉級8強，創造隊史最佳紀錄。

儘管如此，日本隊在離開球員休息室後仍不忘保持整潔，國際足總執行長Priscilla Janssens更在個人推特PO出現場照片，並寫道「這是日本隊在與比利時苦戰94分鐘卻輸球後的休息室，我們已經很感謝他們的球迷自發性的清理球場，他們甚至用俄文留下了『感謝俄羅斯』的字條，這是所有球隊的典範，很榮幸能夠與他們共事。」

照片中可見，日本隊將休息室打掃得一塵不染，不少球迷看了照片後紛紛留言大讚「Arigato!」（日文謝謝之意 ）、「他們才是真正的勝者」、「運動家精神」。

世足花絮》慘輸比利時…一張日本隊球員休息室照片感動全世界 日本對上比利時一役，最後以2比3遭到絕殺，止步16強，現場日本球迷難過爆哭。（圖／美聯社）
世足花絮》慘輸比利時…一張日本隊球員休息室照片感動全世界 日本隊球迷爆哭後仍自發性清理場邊垃圾，贏得所有人的尊重。（圖／美聯社）
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