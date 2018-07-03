獨自在公園玩！男童問阿姨「可以讓我咬一口嗎？」 背後原因超心酸

2018年07月03日 14:21 杜炤佑

現代人時常忙於工作，無法花太多時間陪伴孩子，近日一名媽媽帶著孩子到台中沙鹿的鹿寮公園玩時，看見一名目測約國小三、四年級的小男童獨自在玩，期間男童突然轉頭問：「阿姨妳在吃什麼？」她回：「豬肉餡餅哦很好吃，而且不貴呢，在xxx路口那邊買的！」接著男童就笑說：「我知道一定很好吃，因為很香。」

女網友表示，男童很懂事，不僅會陪他兒子玩，還很懂事地幫其他孩子們拍去身上或是臉上的沙。就當她吃到剩下半個餡餅時，男童不好意思地問她：「那個...阿姨，我肚子好餓，可不可以讓我咬一口？」當下她很錯愕，一問之下才知道，原來男童由爸爸照顧，平常忙於工作，晚餐的話都是簡單解決，「爸爸留點錢，我買碗滷肉飯吃。」讓身為人母的原PO聽完感到很心酸，於是她說：「你不要吃阿姨的口水，這阿姨吃剩的，不好意思給你，我這還有一個沒吃過的，給你吃好不好？」男童聽完後也開心地笑了。

女網友說，當下曾猶豫是否留100元給男童，但又擔心讓男童或其爸爸不開心，最後她跟男童說：「以後你有看到阿姨，如果肚子餓，就告訴阿姨，阿姨再買吃的給你吃，謝謝你陪弟弟們玩。」

事後她將這段故事PO在臉書社團「爆料公社」，引起許多網友討論，紛紛回應「這個現象，可算現在台灣的日常」、「很懂事的小孩，也多虧樓主的愛心。這社會太多這樣的家庭長大的孩子，有時候父母忙著工作之餘，確實會忘記孩子內心真正的需要」、「這讓我想起我的童年」、「在沙鹿嗎，我有過去時，會留意一下有沒有看到這小孩，媽媽，有妳真的好好。」