寵物兔走失主人報警！找到後驚見已被「去毛待下鍋」

寵物兔走失主人報警！找到後驚見已被「去毛待下鍋」(左圖翻攝自/錢江晚報/右示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

兔兔這麼可愛，怎麼可以吃兔兔！大陸重慶一名男子飼養一隻寵物兔，但卻因一時疏忽，沒關緊籠子，導致兔子跑出去，花了兩三個小時都找不到，最後報警處理，豈料警方調閱監視器，發現兔子被人帶走，循線找到一名大媽後，驚見寵物兔已經被去毛，且正在等待下鍋烹煮。

根據《錢江晚報》報導，年約40歲的劉先生與家人，居住在沙坪壩楊梨路一處小社區，半年前朋友送來一隻兔子，由於兒子很胖不愛運動，但自從兔子來了後，他天天跟著兔子一起跑跳，體重更從原本95公斤瘦到70公斤，這隻兔子對於他們而言，不僅帶來快樂，也幫助兒子減重。

一日劉先生起床餵食兔子，沒想到籠子不小心沒關牢，由於他們住在一樓，兔子便沿著路跑出去，他們一家人都感到著急，急忙得找尋兔子的蹤跡，花了兩三的小時還是找不到，最後只好報警，而警方調閱監視器後，發現兔子跑出家後，先是在附近的草地上玩耍。

期間剛好遇到兩名女子，順手抓起兔子裝進袋子裡，循線追查發現，這兩名女子並非社區住戶，趕緊與她們連絡，而對方則告知，她們抓到兔子後，就交給住在社區裡的親戚，當下讓劉先生感到放心，終於找到寵物兔的蹤跡。

幾小時後找到兔子，但卻已被去毛待下鍋(圖翻攝自/錢江晚報) 幾小時後找到兔子，但卻已被去毛待下鍋(圖翻攝自/錢江晚報)

但沒想到的是，他們找到拿走兔子的吳姓大媽後，發現兔子已經被殺了，而大媽也感到相當緊張，並端出一碗已被去毛剝皮的兔子肉，而劉先生當下氣瘋表示「撿回來的東西，你們也不問是誰的？直接就殺了要吃掉？」，而大媽也深感抱歉，提到家人一早抓回來兔子，當時並未細問，以為是加菜。

而雙方經過協商後，吳姓大媽也表示自己有錯，願意負擔責任，並賠償劉姓先生1800元人民幣，但劉男事後表示，儘管接受調解結果，但是心裡仍感到不舒服，畢竟兔子已經養了半年，一家人對牠都有感情，而兒子更是難以接受，為此感到相當傷心。

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