不住韓國回台灣！法國帥哥點出4大原因 嘆「韓國太排外」

不住韓國回台灣！法國帥哥點出4大原因 嘆「韓國太排外」(圖/youtube)

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(影片取自youtube／Ku's dream酷的夢-)

全世界的國家眾多，每個國家的特色也不同。Youtuber「酷的夢- Ku's dream」近日就上傳一則影片，提到原本住在韓國的他，卻選擇搬到台灣居住，其中最大的原因就包括「韓國人比較排外」等。

Youtuber「酷」在影片中表示，第一個原因就是「飲食」，因為他大部分都是外食，但韓國料理的口味偏鹹、辣，對於一個本身就不吃辣的法國人來說，實在不適合天天吃；第二個原因是「輩分順序」，因為在韓國相當重視輩分，無論是在什麼場合，或朋友之間，都必須特別注意，相較台灣的文化較為謹慎。

不住韓國回台灣！法國帥哥點出4大原因 嘆「韓國太排外」 韓國人相當重視輩分順序。(圖/youtube)

第三個原因是「生活壓力大」，他發現韓國人跟台灣人的「視線」很不一樣，走在韓國的街上，大家都會注意對方穿什麼，對於部分沒什麼錢、長相普通的人來說，壓力可能就會比較大。

第四個原因則是「在韓國當外國人很累」，因為韓國人與外國人間總有隔閡，就算努力地當一個平凡的新住民，但還是會聽到「你是外國人嘛，你無法理解」等語，甚至有排外的感覺。

影片一出，引起許多網友討論，「你講得很理由我相信，因為看過其他在台灣讀書的韓國學生講過，連他都覺得在台灣生活很自在，不會有那麼多人在意的你打扮，也沒有階級制，連韓國人自己都這樣想了」、「已經看到好幾個外國人在YT上表示因為生活壓力大跟職場倫理，待到痛不欲生，受不了就跑來台灣」、「好厲害，會講中文又會韓文」。

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