2018年07月03日 15:54 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

超糗！8+9「破門」闖民宅亂砸 影片曝光網笑翻：這喜劇吧

在家裡休息，也會遇8+9私闖民宅惡搞。新竹一名女網友在臉書社團爆料，最近她朋友的住宅遭9名男子闖入，期間對方不斷叫囂，甚至亂砸家中物品，行徑相當囂張，而女網友PO出影片，卻讓許多網友笑翻，更直呼「這是在拍喜劇片吧！」。

一名女網友在《新竹爆料公社》PO出一段監視器畫面，影片中幾名男子破門闖入民宅，期間破門者還一度卡在門上，接著闖進其他8名男子，惡意破壞屋主的家具與其它物品，還不斷向他們叫囂。據原PO表示，由於他們承租的店面，曾被房東拿去合股，但之後二房東疑似與合股朋友談不攏，才會發生這起私闖民宅亂砸的事件。

男子闖入後一度卡在門上，之後還有人則是踹沙發也卡住(圖翻攝自/新竹爆料公社)

隨後當事人朋友也將監視器拍到的畫面PO上網，許多網友看完卻笑翻「笑死！拍的超清楚，這下子肉搜不難了」、「都噴血了，導演還不喊卡！」、「入場方式真可愛，沙發還翻不動體力有待加強」、「真的很鬧，每看必笑」，也有網友感覺太惡劣「好囂張喔！近幾年來，新竹治安狀況真的變得很差！太恐怖了！」、「這種危險情境，一定要推廣簡訊報案」。

更有網友分析出爆笑片段「第一位魚躍龍門式破門法闖關卡頭噴血；第二位想翻沙發結果抬不動沙發，改用腳踢踢到腳卡住；第三位在20秒時，將油漆桶妙傳給隊友，結果隊友轉丟冰箱；最後還來一位甩冰箱門甩到重心不穩，加上腳麻差點跌倒，秀出了一個完美落地Ending動作，根本是失敗中的失敗」。