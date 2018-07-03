分手三個月前男友求復合！她感動想答應 結局悲慘逆轉

2018年07月03日 17:20 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

情侶若相處不愉快而分開，或許雙方冷靜後，又會有機會復合。最近一名大陸網友，在微博曝光自己的窘事，與她分手三個月的前男友，最近私訊表示想復合，甚至告知她已在女方家樓下，想要與她聊聊，當下讓女網友相當感動，但下樓卻找不到人，沒想到真相讓她氣得大罵「滾！渣男」。

一名女網友在微博貼出對話截圖，表示分手三個月的前男友，最近私訊她想復合，並溫情的寫下「跟你分開後，看到好吃的好玩的，都存下來想著和好後，以後告訴你」、「我害怕我在你的人生裡也會過期，今天我終於忍不住了，珊，我們和好吧！」。

女網友在微博貼出對話截圖，表示分手三個月的前男友，最近私訊她想復合(圖翻攝自/杭州19樓)

女網友在微博貼出對話截圖，表示分手三個月的前男友，最近私訊她想復合(圖翻攝自/杭州19樓)

女網友看見這段話，心裡不禁溢滿感動，便回覆「我等你這句話等很久了，我也一直沒忘記你」，隨後對方便告知她正在女方家樓下，女網友當下受寵若驚，趕緊換了衣服就下樓找人，豈料抵達樓下後，卻看不見前男友的身影，向對方確認位置後，仍沒看見對方。

但女網友下樓後，卻沒看見前男友的身影(圖翻攝自/杭州19樓)

沒想到竟是前男友搞烏龍，他其實是想與前前女友復合(圖翻攝自/杭州19樓)

這時，前男友才寫下「我不是在你家樓下，我找錯人了，你倆的名字也太像了吧！」，讓整個溫馨劇情大逆轉。女網友透露，前男友原本是要與前前女友復合，沒想到因為她們兩人名字太像，讓他因此搞錯，她更氣得向朋友表示「她前前女友跟我名字只差一個字，他當時就是因為這個原因追我的」。

最後結果讓女網友氣得破口大罵(圖翻攝自/杭州19樓)

許多網友全笑翻「他故意逗你的」、「男的根本在套路你」、「你單純只是被耍了而已」、「心碎滿地了」、「連名字都分不清楚，和好什麼啊！」，不過也有人提出質疑「笑死了！名字就算差一個字，難道頭像會一樣嗎？」、「分手了沒刪微信也真是驚奇」。