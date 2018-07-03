窗簾沒拉好！陽光照射進屋裡 竟把床燒出大洞

窗簾沒拉好！陽光照射進屋裡 竟把床燒出大洞(圖翻攝自推特/@TarakoButters)

友善列印
/綜合報導

有些採光好的家，陽光會透過玻璃窗照進房間，讓家裡看起來較明亮，但小心其中也隱藏危險。最近有一名日本網友表示，由於自己未將窗戶拉好，導致陽光照進房間內的鏡子，之後又反射到床邊，沒想到床就被燒出黑色的痕跡，讓人驚呼不已。

日本網友@TarakoButters在推特發文，提到先前因為未將窗簾拉好，而陽光也因此照射進來，豈料正巧照到房內的鏡子上面，接著又反射到床邊，導致床竟因此起火，當下他正在睡覺，因此未立即發現，直到感覺腳踝燙燙的，他才驚覺床起火燃燒了。

網友還畫出家中擺設示意圖，提醒其他人要小心(圖翻攝自推特/@TarakoButters) 網友還畫出家中擺設示意圖，提醒其他人要小心(圖翻攝自推特/@TarakoButters)

事後，@TarakoButters也畫出窗戶、床及鏡子的位置圖，提醒其他人要小心。許多網友紛紛表示「感覺像被火燒，我還把鏡子放在我後方，睡覺都要擔心了」、「沒想到鏡子擺放位置這麼重要」、「我之前都隨便放，沒想到會造成這麼嚴重的後果」。

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